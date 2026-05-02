به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کویندسک، قیمت بیتکوین که در اواسط هفته گذشته تا محدوده ۷۵ هزار و ۵۰۰ دلار عقبنشینی کرده بود، تا صبح شنبه به وقت آسیا دوباره از مرز ۷۸ هزار دلار عبور کرد. این بازگشت همزمان با توافق سنای آمریکا بر سر موضوع سود سپرده استیبلکوینها رخ داد؛ موضوعی که یکی از موانع اصلی تصویب قانون ساختار بازار ارزهای دیجیتال محسوب میشد.
بر اساس این گزارش، شاخص اساندپی ۵۰۰ نیز در بالاترین سطح تاریخی خود بسته شد و بیتکوین در نخستین ساعات معاملات امروز تلاش دیگری برای رسیدن به سطح ۸۰ هزار دلار انجام داد.
بزرگترین ارز دیجیتال جهان در معاملات آسیایی روز شنبه با قیمت حدود ۷۸ هزار و ۱۸۰ دلار معامله شد که نشاندهنده رشد حدود ۰.۸ درصدی نسبت به هفته گذشته است. این در حالی است که بیتکوین روز چهارشنبه در محدوده ۷۵ هزار و ۵۰۰ دلار قرار داشت. کاهش قیمت در آن روز پس از انتشار گزارشهایی درباره تشدید تنشهای نظامی ایران رخ داده بود.
بازگشت قیمت بیتکوین همزمان با گزارشهای روز جمعه درباره ارسال پیشنهاد جدید آتشبس از سوی تهران به واشنگتن از طریق پاکستان بود؛ موضوعی که موجب کاهش حدود سه درصدی قیمت نفت خام آمریکا شد.
در همین حال، بازار سهام آمریکا هفته مثبتی را پشت سر گذاشت. شاخص اساندپی ۵۰۰ روز جمعه با رشد ۰.۳ درصدی در بالاترین سطح تاریخی خود بسته شد و پنجمین هفته متوالی صعودی خود را ثبت کرد؛ روندی که عمدتاً تحت تأثیر گزارشهای قوی سودآوری شرکتهای بزرگ فناوری قرار داشت.
شاخص نزدک ۱۰۰ نیز با رشد ۰.۹ درصدی به رکورد جدیدی رسید. سهام اپل پس از ارائه چشمانداز درآمدی بهتر از انتظار ۳.۲ درصد افزایش یافت و سهام اوراکل نیز پس از انتشار خبر همکاری این شرکت با شبکههای طبقهبندیشده پنتاگون در حوزه هوش مصنوعی، ۶.۵ درصد رشد کرد.
در حوزه سیاستگذاری ارزهای دیجیتال نیز تحول مهمی رخ داد. سنای آمریکا روز جمعه متن نهایی «قانون شفافیت» را منتشر کرد؛ اقدامی که به ماهها مذاکره میان شرکتهای فعال در حوزه رمزارز و لابیگران بانکی پایان داد.
بر اساس این توافق که توسط سناتورهای تام تیلیس و آنجلا آلسوبروکس تدوین شده است، ناشران استیبلکوین از پرداخت سود صرفاً مبتنی بر نگهداری ذخایر منع میشوند، اما طرحهای پاداش مبتنی بر فعالیت که شرکتهای کریپتو برای تشویق کاربران به استفاده از پلتفرمهای خود طراحی میکنند، همچنان مجاز خواهد بود.
طبق این طرح، وزارت خزانهداری آمریکا و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) یک سال پس از تصویب قانون فرصت خواهند داشت مقررات جزئی مربوط به مجوزها و محدودیتهای شرکتهای رمزارزی در زمینه محصولات سودده را تدوین کنند.
برخی تحلیلگران معتقدند نوسان بیتکوین در یک محدوده مشخص بیشتر ناشی از تردیدهای کلان اقتصادی است و نشانه ضعف خاص در بازار کریپتو نیست. به گفته آنها، در صورت بازگشت جریان سرمایه به بازار، بهویژه از سوی سرمایهگذاران نهادی یا از طریق صندوقهای ETF، بیتکوین میتواند به سرعت به سطوح بالاتری صعود کند.
در میان سایر ارزهای دیجیتال بزرگ، عملکردها ترکیبی بود؛ اتر در محدوده ۲۳۱۰ دلار ثابت ماند، ریپل در سطح ۱.۳۹ دلار و سولانا در ۸۴.۵۷ دلار معامله شدند که تغییرات هفتگی آنها نزدیک به صفر بود. در این میان دوجکوین استثنا بود و با رشد نزدیک به ۱۰ درصدی طی هفته به ۰.۱۰۵ دلار رسید.
با این حال، تحلیلگران معتقدند برای عبور قاطع بیتکوین از سطح ۷۸ هزار دلار به یک محرک تازه نیاز است؛ عواملی مانند شفافتر شدن سیاستهای فدرال رزرو، افزایش دوباره ورود سرمایه به صندوقهای ETF یا تحولات ژئوپلیتیک میتوانند چنین محرکی را فراهم کنند.
