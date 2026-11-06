به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریپتو نیوز، بیت‌کوین پس از آنکه در معاملات قبلی توانسته بود بار دیگر از مرز ۸۰ هزار دلار عبور کند، با موج جدیدی از فروش مواجه شد و بخش قابل توجهی از رشد خود را از دست داد.

بر همین اساس قیمت بیت‌کوین در معاملات روز جمعه با کاهش بیش از ۶ درصدی به محدوده ۷۵ هزار دلار نزدیک شد.

این کاهش هم‌زمان با افت شدید بازار سهام فناوری آمریکا اتفاق افتاد. شاخص نزدک در معاملات پنجشنبه ۵.۵ درصد سقوط کرد و نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری و آینده سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی به بازار رمزارزها نیز سرایت کرد.

بر اساس داده‌های بازار مشتقات رمزارزی، بیش از یک میلیارد دلار از موقعیت‌های معاملاتی اهرمی طی ۲۴ ساعت نقد شده است. بخش عمده این موقعیت‌ها متعلق به معامله‌گرانی بود که روی افزایش قیمت رمزارزها شرط‌بندی کرده بودند.

همچنین صندوق‌های قابل معامله بورسی بیت‌کوین در آمریکا با خروج قابل توجه سرمایه مواجه شدند.

برآوردها نشان می‌دهد میزان خروج سرمایه از این صندوق‌ها در روزهای پس از حمله سایبری به صرافی بایننس به حدود یک میلیارد دلار رسیده است.

صندوق IBIT متعلق به بلک‌راک نیز سهم قابل توجهی از این خروج سرمایه را به خود اختصاص داده است.

تحلیلگران سطح ۷۵ هزار دلار را یکی از محدوده‌های مهم حمایتی بیت‌کوین ارزیابی می‌کنند و معتقدند تثبیت قیمت در پایین‌تر از این سطح می‌تواند زمینه افت بیشتر تا محدوده ۷۳ هزار دلار را فراهم کند.

هم‌زمان با افت بیت‌کوین، سایر رمزارزهای بزرگ نیز با کاهش قیمت مواجه شدند و اتریوم نیز تحت تأثیر موج فروش بازار دارایی‌های دیجیتال قرار گرفت.

تحلیلگران معتقدند همبستگی بالای بیت‌کوین با سهام فناوری در شرایط فعلی نشان می‌دهد این رمزارز هنوز نتوانسته نقش یک دارایی امن مستقل از بازارهای مالی سنتی را ایفا کند.