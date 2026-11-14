به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مجتبی مرادی عنایت در نشست ارائه وضع پیشرفت طرح توسعه میدان نفتی بندکرخه، شتاب‌بخشی به روند آماده‌سازی کلاستر شماره سه و اتخاذ تمهیدهای لازم برای استقرار نخستین دکل حفاری ظرف سه ماه آینده را از محورهای اصلی اجرای این طرح برشمرد.

وی افزود: به همین منظور، موضوع استفاده از ظرفیت شرکت حفاری گروه مپنا برای حفاری نخستین چاه، مشروط به تأیید کارفرما، بررسی و روند پیشبرد مطالعات مخزن به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد.

مجری طرح توسعه میدان نفتی بندکرخه ادامه داد: در این نشست، کارفرما آمادگی خود را برای پیگیری و تسهیل اقدام‌های لازم به‌منظور تسریع در تحقق تولید اولیه میدان اعلام کرد. پیشنهاد استفاده از زیرساخت‌های موجود شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران در منطقه نیز از منظر فنی بررسی شد.

تأیید نتایج مناقصه‌های تأمین تجهیزات حفاری و تکمیل چاه

مرادی عنایت همچنین از تأیید نتایج مناقصه‌های تأمین لوله‌های حفاری و تجهیزات رشته تکمیلی چاه و تعیین برندگان این مناقصه‌ها در کارگروه خبر داد.

طرح توسعه میدان نفتی بندکرخه در چهارچوب الگوی تازه قرارداد نفتی و با هدف دستیابی به تولید روزانه ۱۸ هزار بشکه نفت خام در حال اجراست