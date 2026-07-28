به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در راستای توسعه زیر ساخت‌ های عملیاتی میدان نفتی آذر و تسهیل دسترسی به نقاط عملیاتی این میدان، قرارداد اجرای پروژه ساخت محل و جاده دسترسی به چاه ‌های شماره P۲۶، P۳۱و P۳۶ میان سجاد ذاکری، مدیرعامل شرکت ره‌ گستر نفت و بهزاد ولی ‌پور، مدیرعامل شرکت عملیات توسعه میدان نفتی آذر، به امضا رسید.

این قرارداد در روز ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، طی مراسمی با حضور معاونین و جمعی از مدیران دو شرکت در دفتر مرکزی شرکت عملیات توسعه میدان نفتی آذر امضا شد. بر اساس این قرارداد، شرکت عملیات توسعه میدان نفتی آذر به عنوان کارفرما، اجرای این پروژه را به شرکت ره‌گستر نفت به عنوان پیمانکار واگذار کرد؛ قراردادی که با هدف توسعه زیرساخت‌ های عمرانی و پشتیبانی از عملیات حفاری و بهره‌ برداری در یکی از مهم‌ترین میادین نفتی غرب کشور منعقد شده است. اجرای این پروژه شامل تجهیز کارگاه، تأمین و حمل مصالح، احداث و آماده‌ سازی محل چاه‌ های مورد نظر و اجرای جاده‌ های دسترسی، ایجاد مسیر لوله ‌های جریانی و سایر عملیات اجرایی مرتبط مطابق نقشه ‌ها و مشخصات فنی پروژه است. این اقدامات نقش مهمی در تسریع استقرار تجهیزات و اجرای عملیات حفاری، تسهیل تردد ماشین‌آلات سنگین، افزایش ایمنی، بهبود دسترسی به نقاط عملیاتی و پشتیبانی از روند توسعه و بهره‌ برداری میدان نفتی آذر خواهد داشت.

سجاد ذاکری، مدیرعامل شرکت ره‌گستر نفت، در آیین امضای این قرارداد با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت ‌های عمرانی در پروژه‌ های بالادستی صنعت نفت، اظهار کرد: اجرای پروژه‌ های زیرساختی از جمله احداث محل و مسیر دسترسی به چاه های نفتی، نقشی اساسی در آغاز و تسریع عملیات حفاری، پشتیبانی فنی، جابه‌جایی تجهیزات و افزایش بهره ‌وری فعالیت ‌های اجرایی در میادین نفتی دارد.» وی با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌ ها، پیش‌نیاز تحقق اهداف کلان در بهره ‌برداری از میادین راهبردی کشور است، افزود: «این قرارداد گامی مؤثر در مسیر تقویت همکاری میان شرکت ‌های هم‌گروه و فعال در صنعت نفت کشور به شمار می‌رود و نقش مهمی در تکمیل میدان نفتی آذر، به عنوان یکی از میادین مهم و راهبردی غرب کشور، ایفا خواهد کرد.

ذاکری با اشاره به سوابق اجرایی و توانمندی‌های فنی شرکت ره‌ گستر نفت خاطر نشان کرد: این شرکت با اتکا به نیروهای متخصص، تجهیزات مناسب و تجربیات ارزشمند در اجرای پروژه ‌های عمرانی و نفتی، آمادگی کامل برای اجرای این پروژه مطابق با بالاترین استاندارد های فنی و مهندسی را دارد.» وی تصریح کرد: « اجرای دقیق، ایمن و به موقع این پروژه گامی موثر در مسیر صیانت از منافع ملی و توسعه صنعت نفت کشور است و برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت بهینه منابع، رعایت الزامات ایمنی، حفظ کیفیت اجرا و پایبندی به زمان‌ بندی تعیین‌ شده، از مهم ‌ترین اولویت ‌های ره‌ گستر نفت در اجرای این قرارداد خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ره‌گستر نفت در پایان ابراز امیدواری کرد با تعامل سازنده و همکاری نزدیک میان کارفرما و پیمانکار، عملیات اجرایی پروژه در چارچوب برنامه پیش‌ بینی ‌شده با موفقیت به انجام رسیده و زمینه لازم برای تسهیل ساخت و آماده سازی و دسترسی به چاه های مورد نظر در قرارداد، اجرای به ‌موقع زیرساخت‌ های مورد نیاز و تسریع روند توسعه و بهره ‌برداری از میدان نفتی آذر فراهم شود. میدان نفتی آذر به عنوان یکی از میادین مشترک و مهم نفتی غرب کشور، در سال‌ های اخیر شاهد اجرای پروژه‌ های متعدد توسعه‌ای بوده و تکمیل زیرساخت‌ های دسترسی، آماده ‌سازی محل چاه ‌ها و ایجاد مسیرهای انتقال سیالات، نقش مؤثری در افزایش بهره‌ وری، تسریع عملیات اجرایی و استمرار برنامه‌ های توسعه این میدان ایفا خواهد کرد.

شرکت ره‌گستر نفت در مهرماه سال ۱۳۷۸ تأسیس و به ثبت رسیده است. این شرکت هم اکنون به عنوان یکی از بازوهای تخصصی و اجرایی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت فعالیت می‌کند. این مجموعه با بهره‌گیری از دانش مهندسی روز و نیروی انسانی متخصص، گستره‌ای از خدمات شامل مشاوره، طراحی، اجرا، نظارت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و صنعتی را ارائه می‌دهد. چشم‌ انداز ره‌ گستر نفت، فراتر از اجرای صرف پروژه‌ ها، خلق ارزش‌ افزوده پایدار برای صنعت نفت و جامعه است. این شرکت همچنین، دارای رتبه یک راه و ترابری، رتبه یک ساختمان و ابنیه، رتبه دو تاسیسات و تجهیزات و رتبه پنج آب از سازمان برنامه بودجه کشور بودجه بوده و با تکیه بر تجربه و توانمندی فنی، خدمات متنوع را در سطح ملی ارائه می دهد.