۱۰ حلقه چاه آزادگان جنوبی به چرخه تولید بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رشید انصاری‌کیان در گفتگویی، درباره طرح EPD (مهندسی، تأمین کالا و حفاری) تصریح کرد: این پروژه در دو فاز و به‌صورت مستقل اجرا شد و افزون‌بر حفاری و بازگشت ۱۰ حلقه چاه میدان نفتی‌ آزادگان جنوبی، حدود ۳۰ هزار بشکه به تولید روزانه نفت افزود.

وی با بیان اینکه در این پروژه تأمین کالا و تجهیزات تخصصی مورد نیاز ۴ تا ۶ حلقه چاه هم انجام شده است، ادامه داد: در فاز نخست با وجود پیچیدگی‌های فنی چاه‌ها و مخازن فهلیان و محدودیت تأمین برخی تجهیزات تخصصی، با اتکا به توان نیروهای داخلی و تأمین هدفمند کالا در زمان مقرر تکمیل و تحویل شد.

رئیس مهندسی حفاری مدیریت اکتشاف رضایت کارفرما از عملکرد فاز نخست را زمینه‌ساز واگذاری مرحله دوم دانست و افزود: فاز دوم از آذر ۱۴۰۳ آغاز شده است و اکنون حفاری جدیدترین چاه آن با استقرار دکل در موقعیت تعیین‌شده ادامه دارد.

افزایش تولید نفت

انصاری‌کیان با اشاره به دستاورد تولیدی این طرح بیان کرد: اجرای دو فاز، افزایش حدود ۳۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت را به همراه داشته و تجربه مدیریت یکپارچه مهندسی، تأمین کالا و حفاری را برای این مجموعه به همراه آورده است.

وی از اجرای عملیات اسیدکاری ۳۰ حلقه چاه در غرب کارون نیز خبر داد و گفت: این عملیات در قراردادی مستقل با شرکت مهندسی و توسعه نفت انجام می‌شود و هدف آن بهبود بهره‌دهی چاه‌ها و کمک به افزایش تولید است.

گسترش فعالیت‌های حفاری

رئیس مهندسی حفاری مدیریت اکتشاف، تأمین دکل و ارائه خدمات حفاری در میدان‌های بی‌بی‌حکیمه و شادگان را از دیگر فعالیت‌های این مجموعه برشمرد و تصریح کرد: شرایط فنی و عملیاتی این میدان‌ها، اجرای عملیات را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده است.

انصاری‌کیان همچنین با اشاره به تأمین چهار دستگاه دکل برای شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، افزود: این اقدام ظرفیت حفاری و سرعت اجرای عملیات در میدان‌های نفتی را افزایش داده است.

به گفته وی، دکل‌های این مجموعه در کنار ناوگان شرکت ملی حفاری ایران، در حفاری چاه‌های جدید در میدان‌های مختلف نفتی مشارکت دارند.

تمرکز بر فناوری و ساخت داخل

رئیس مهندسی حفاری مدیریت اکتشاف، سرمایه‌گذاری در فناوری، تربیت نیروی متخصص و هوشمندسازی عملیات را از اولویت‌های صنعت حفاری دانست و گفت: با وجود تحریم‌ها، بخشی از تجهیزات و قطعات تخصصی موردنیاز از طریق سازندگان داخلی و همکاری با کشورهای آسیایی تأمین شده است.

انصاری‌کیان تأکید کرد: حل مسائل عملیاتی، استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص و توسعه همکاری‌های فنی و صنعتی، از الزام‌های تداوم تولید پایدار نفت است.

وی درباره ادامه اجرای طرح نیز اعلام کرد: در صورت موافقت شرکت ملی نفت ایران با جداول نرخ به‌روزرسانی‌شده، امکان اجرای فاز سوم پروژه فراهم می‌شود.