به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانش‌آموز، صبح شنبه در آیین تکریم و معارفه شهردار پیشوا، پذیرش مسئولیت در شرایط کنونی را اقدامی جهادی دانست و اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیران جهادی و خدمتگزار نیاز داریم تا با حضور در میدان و در کنار مردم، برای رفع مشکلات و پاسخگویی به مطالبات شهروندان تلاش کنند.

وی با قدردانی از خدمات بیش از سه ساله محمدی، شهردار سابق پیشوا، افزود: در دوران مسئولیت ایشان اقدامات و پروژه‌هایی آغاز شد که انتظار می‌رود با همکاری شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری، روند اجرای آن‌ها ادامه پیدا کند.

فرماندار پیشوا با اشاره به شرایط کشور در یک سال و نیم گذشته و حوادث و درگیری‌های نظامی اخیر تصریح کرد: با وجود فشارها و مشکلات، تلاش مجموعه مدیریتی کشور بر این بود که خللی در زندگی و معیشت مردم ایجاد نشود و در تأمین کالاهای اساسی و سوخت نیز کمبودی به وجود نیاید.

دانش‌آموز با تقدیر از مجموعه شهرداری پیشوا و کارکنان بخش‌های مختلف خدمات شهری خاطرنشان کرد: شهرداری یکی از نهادهایی است که ارتباط مستقیمی با رضایتمندی مردم دارد و تلاش پاکبانان، نیروهای آتش‌نشانی، کارکنان خدمات شهری و سایر مجموعه‌های شهرداری در خدمت‌رسانی به شهروندان قابل تقدیر است.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی شهرداری پیشوا، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای ایجاد درآمد پایدار تأکید کرد و گفت: شهرداری باید از ابتدای دوره جدید مدیریت شهری، با جذب سرمایه‌گذار و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، برای تأمین منابع مالی پایدار برنامه‌ریزی کند.

فرماندار پیشوا گردشگری مذهبی را یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی این شهرستان برشمرد و افزود: همجواری با آستان مقدس امامزاده جعفر بن موسی(ع) فرصت ارزشمندی برای توسعه گردشگری مذهبی است و مجموعه آستان، شهرداری و شورای اسلامی شهر باید با برنامه‌ریزی مشترک از این ظرفیت برای جذب گردشگر و رونق اقتصادی پیشوا استفاده کنند.

دانش‌آموز همچنین بازنگری طرح جامع شهری و تعیین تکلیف حریم شهر را از مطالبات مهم شهرستان دانست و اظهار داشت: بخشی از روستاهای بخش مرکزی در محدوده حریم شهر قرار گرفته‌اند که این موضوع نیازمند پیگیری و تعیین تکلیف قانونی است.

وی اجرای فاز دوم بلوار آیت‌الله شهید مدنی را نیز از طرح‌های مؤثر در کاهش مشکلات ترافیکی شهر عنوان کرد و خواستار توجه به این پروژه در برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری شد.

فرماندار پیشوا ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را از دیگر ضرورت‌های شهر دانست و گفت: شهروندان برای جابه‌جایی در نقاط مختلف شهر و دسترسی به ایستگاه مترو به خدمات حمل‌ونقل عمومی نیاز دارند و باید برای تأمین و ساماندهی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی چاره‌اندیشی شود.

وی با اشاره به وضعیت برخی فضاهای تفریحی و تجهیزات شهربازی پیشوا افزود: ظرفیت‌های موجود در این حوزه نباید بلاتکلیف و فرسوده باقی بماند و لازم است با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه استفاده شهروندان از این فضاها فراهم شود.

دانش‌آموز ساماندهی خدمات پستی و کدپستی شهر را نیز از مطالبات شهروندان عنوان کرد و خواستار پیگیری این موضوع برای تسهیل ارائه خدمات به مردم شد.

فرماندار پیشوا در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت سازمان آتش‌نشانی گفت: در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات آتش‌نشانی با محدودیت‌هایی مواجه هستیم و انتظار می‌رود شهرداری و شورای اسلامی شهر برای تأمین تجهیزات مورد نیاز این مجموعه اقدامات لازم را انجام دهند.

وی در پایان توجه به محلات کم‌برخوردار و اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در این مناطق را ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد شهردار جدید پیشوا با همکاری شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری، برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات شهری تلاش کند.