به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم کامیاب صبح شنبه در نشست مشترک با مسئولان اداره‌کل بهزیستی فارس با تأکید بر ضرورت توسعه عدالت آموزشی و توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار گفت: شناسایی دقیق این افراد و فراهم‌سازی زمینه حضور آنان در دوره‌های سوادآموزی باید با جدیت و در اسرع وقت دنبال شود.

وی با بیان اینکه سوادآموزی یکی از مؤثرترین ابزارهای توانمندسازی اجتماعی است، افزود: آموزش بانوان سرپرست خانوار علاوه بر ارتقای دانش و آگاهی، موجب افزایش اعتمادبه‌نفس، استقلال فردی، بهبود کیفیت زندگی و تقویت توانایی آنان در مدیریت امور خانواده می‌شود.

کامیاب با اشاره به پیامدهای بی‌سوادی در خانواده‌ها تصریح کرد: محرومیت آموزشی و اقتصادی می‌تواند به نسل‌های بعدی نیز منتقل شود؛ ازاین‌رو، سرمایه‌گذاری در آموزش این بانوان نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت و پایداری خانواده دارد.

معاون سوادآموزی آموزش‌وپرورش فارس با تأکید بر ضرورت پیوند آموزش با نیازهای واقعی زندگی بانوان سرپرست خانوار گفت: برنامه‌های آموزشی نباید صرفاً به مهارت‌های پایه خواندن و نوشتن محدود شود، بلکه باید آموزش مهارت‌های زندگی، شغلی و حرفه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت مراکز یادگیری محلی را نیز در بر بگیرد.

وی ادامه داد: ایجاد ارتباط میان آموزش‌های سوادآموزی و فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی می‌تواند زمینه دستیابی این بانوان به درآمد پایدار و استقلال اقتصادی را فراهم کند.

کامیاب در پایان بر ضرورت همکاری مشترک معاونت سوادآموزی و اداره‌کل بهزیستی فارس برای شناسایی و معرفی بانوان بی‌سواد و کم‌سواد، اطلاع‌رسانی هدفمند، جلب مشارکت خانواده‌ها و تسهیل حضور آنان در کلاس‌های سوادآموزی تأکید کرد.