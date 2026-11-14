به گزارش خبرنگار مهر، مهناز مدیریان، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به برگزاری آیین افتتاح طرح سفیران محیط زیست در مدرسه خرم‌بخت دو شهرستان قدس اظهار کرد: این برنامه با هدف ارتقای آگاهی زیست‌محیطی دانش‌آموزان، ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت و تقویت مسئولیت‌پذیری نسل نوجوان در قبال محیط زیست برگزار شد.

وی با اشاره به اعلام نتایج پویش ملی «ماموریت ماکان» افزود: شهرستان قدس در میان تمامی شهرستان‌های استان تهران، بیشترین تعداد دانش‌آموزان برگزیده این پویش را به خود اختصاص داده است. در همین راستا، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس ضمن قدردانی از مشارکت و همراهی دانش‌آموزان، از سفیران منتخب این پویش تجلیل کرد.

مدیریان ادامه داد: این مراسم با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان، نمایندگان شبکه بهداشت و درمان، کارکنان آتش‌نشانی و جمعی از مسئولان شهری برگزار شد. همچنین رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان قدس در این آیین، بر ضرورت مشارکت دانش‌آموزان در حفاظت از محیط زیست، احترام به طبیعت و توجه به محیط پیرامون تأکید کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس با اشاره به اهداف فرهنگی این برنامه خاطرنشان کرد: گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب و ایجاد انگیزه برای مشارکت مؤثر دانش‌آموزان در فعالیت‌های محیط زیستی، از دیگر محورهای برگزاری این مراسم بود.

وی در پایان با دعوت از دانش‌آموزان برای پیوستن به طرح سفیران محیط زیست گفت: مقرر شده است دانش‌آموزان شهرستان قدس با ثبت‌نام در سامانه محیط‌یار و اجرای پویش‌های پیش‌بینی‌شده، مشارکت فعال خود را در برنامه‌های حفاظت از محیط زیست تداوم بخشند و با ایفای نقش سفیران محیط زیست، فرهنگ صیانت از طبیعت را در خانواده و جامعه گسترش دهند.