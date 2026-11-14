به گزارش واشنگتن‌پست، ماسک روز جمعه، ۱۳ نوامبر در پاسخ به یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طوماری برای بازگرداندن جنسن در جریان است و من هم آن را امضا می‌کنم.»

این اظهارنظر یک روز پس از کناره‌گیری هوانگ از سمت مدیرعاملی انویدیا مطرح شد؛ تصمیمی که در پی انتشار گزارش‌هایی درباره رابطه شخصی او با زنی به نام آلیس هوانگ و ادعاهایی درباره ارتباط احتمالی این زن با سرویس‌های اطلاعاتی چین، جنجال گسترده‌ای به پا کرد. این ادعاها هنوز به‌طور قطعی اثبات نشده‌اند.

حمایت کارکنان انویدیا از بازگشت بنیان‌گذار شرکت

در پی کناره‌گیری هوانگ، شماری از کارکنان انویدیا نیز خواستار بازگشت او به مدیریت شرکت شده‌اند.

به گزارش نشریه وایرد، یکی از مهندسان باسابقه انویدیا پیش از کناره‌گیری هوانگ، در سامانه پیشنهادهای داخلی شرکت پیامی منتشر کرده و از هیئت‌مدیره خواسته بود دیدگاه کارکنان را درباره آینده مدیریتی شرکت در نظر بگیرد. این پیام بیش از ۱۶۰۰ نظر دریافت کرد که اکثریت آنها از بازگشت هوانگ حمایت می‌کردند.

در همین حال، برخی گزارش‌ها از انتشار نامه‌ای منتسب به صدها کارمند انویدیا در شبکه‌های اجتماعی خبر داده‌اند که در آن، بازگشت هوانگ و استعفای اعضای هیئت‌مدیره مطالبه شده بود. با این حال، اصالت این نامه تأیید نشده و یکی از مدیران ارشد انویدیا نیز آن را جعلی خوانده است.

آیا طومار می‌تواند هوانگ را به انویدیا بازگرداند؟

ماسک مشخص نکرده است که از کدام طومار حمایت می‌کند و پیوندی نیز برای آن منتشر نکرده است. در حال حاضر، علاوه بر اعتراض‌های داخلی کارکنان، یک کارزار عمومی در وب‌سایت Change.org با عنوان «بازگرداندن جنسن هوانگ به مدیرعاملی انویدیا» راه‌اندازی شده است.

با این حال، مشخص نیست اظهارنظر ماسک به این کارزار عمومی اشاره دارد یا به درخواست‌های داخلی کارکنان. همچنین تاکنون تأیید مستقلی مبنی بر امضای یک طومار مشخص از سوی او منتشر نشده است.

پس از کناره‌گیری هوانگ، هیئت‌مدیره انویدیا کولت کرس، مدیر مالی شرکت، را به‌عنوان مدیرعامل موقت منصوب کرده و جست‌وجو برای انتخاب مدیرعامل دائمی را آغاز کرده است.

بازگشت هوانگ در نهایت به تصمیم هیئت‌مدیره انویدیا بستگی دارد و حمایت چهره‌های سرشناس فناوری یا امضای طومارهای اینترنتی به‌تنهایی نمی‌تواند این تصمیم را تغییر دهد.