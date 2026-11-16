به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از حامیان هوانگ در این باره به نشریه فایننشال تایمز گفته آنها مشغول ایجاد گروهی سازمان یافته از مدیران ارشد اجرایی سیلیکون ولی برای لابی گری جهت بازگشت مدیر انویدیا به شرکت هستند و برای جذب حمایت کاخ سفید از این امر نیز تلاش می کنند.

یک فرد مطلع در این باره گفت: همه افراد مهم در صنعت فناوری که خارج از آزمایشگاه های پیشرو هوش مصنوعی فعالیت می کنند، جنسن را دوست دارند. وی در ادامه افزود: این اقدام با پشتیبانی هوانگ انجام شده است.

گزارش مذکور در حالی منتشر شده که این نشریه چند روز قبل اعلام کرد هیئت مدیره انویدیا در جستجو برای جایگزینی هوانگ با رنه هاس مدیر عامل انگلیسی شرکتARM تماس گرفته است.

از سوی دیگر رویترز در خبری جداگانه نوشته اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده انویدیا با یافتن مدیر ارشد اجرایی جدیدش پس از جنسن هوانگ در خارج از شرکت جستجو کند.

هوانگ پنجشنبه هفته گذشته پس از افشای روابط نامشروع با چند زن از جمله یک زن که احتمال می رود جاسوس چین باشد و فرورفتن شرکت در بحران، از سمت خود به عنوان مدیر ارشد اجرایی انویدیا کناره گیری کرد.

بسنت در برنامه تلویزیونی شبکه فاکس نیوز در این باره گفت: این موضوع باعث شد من فکر کنم هیئت مدیره با توجه به آنچه در داخل شرکت رخ داده، باید برای جستجوی مدیرعامل جدید به خارج از شرکت برود. آنها نیازمند تغییرات چشمگیر هستند.

همچنین بسنت گفت هیات مدیره انویدیا و پنل خارج شرکت باید ظرف ۱۰ روز به سوالاتی درباره فرهنگ پیروی از قوانین محدودیت های صادراتی در شرکت پاسخگو باشند.