به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین حسن زاده روز شنبه با اشاره به اینکه اعتبار امسال برای ادامه عملیات اجرایی مرکز تحقیقات و موزه دیرینه شناسی ایران مستقر در مراغه ۷۰۰ میلیار ریال می‌باشد، اظهار کرد: لازم است دولت چهاردهم برای تکمیل و بهره برداری از این طرح مهم و بزرگ ملی که آثار علمی و پژوهشی آن نه در آسیا که حتی برای پژوهشگران علوم محیط زیستی جهان از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است گام‌های جدی برای تامین اعتبارات بردارد.

وی گفت:اعتبار سه هزار میلیارد ریالی برای تکمیل مرکز تحقیقات و موزه دیرینه شناسی مراغه بر اساس فهرست‌ بهاهای امروزی برآورد شده است و باید توجه داشت هرگونه تاخیر در تخصیص این مبلغ می‌تواند با افزایش‌های چند برابری مواجه شود.

حسن زاده استفاده از مشارکت و سرمایه گذاری بخش‌های غیر دولتی و خصوصی و حتی جلب مشارکت طرف‌های خارجی را از جمله راهکارهای قابل بررسی برای تسریع در عملیات اجرای طرح فوق دانست.