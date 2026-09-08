به گزارش خبرگزاری مهر، بر پایه دادههای مستند، عملکرد سرمایهگذاری در فضای سبز شهری در دوره چهارم معادل ۲۱۷ میلیارد تومان بود که در دوره پنجم با رشد ۶۱ درصدی به رقم۳۵۰ میلیارد تومان رسید. با وجود این بهبود تدریجی، توسعه در این دورهها پاسخگوی نیازهای زیستمحیطی کلانشهر تبریز از کمبود سرانه فضای سبز تا آلودگی هوا و جزایر حرارتی شهری نبود.
با آغاز دوره ششم مدیریت شهری و در بازه زمانی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۴، توسعه فضای سبز از یک اقدام خدماتی به یک راهبرد زیستمحیطی کلان ارتقا یافت که سرمایهگذاری ۲۹۰۵ میلیارد تومانی در طول دوره ششم، گواه گذار از «نگهداری فضای سبز موجود» به «ساخت و توسعه فعال پارکهای محلهای، کمربندهای سبز و ابنیه تفریحی» است.
این جهش سرمایهگذاری، آثاری چندلایه بر زندگی شهروندان تبریزی از ارتقای سرانه فضای سبز و عدالت توزیعی در محلههای کمبرخوردار، مهار ریزگرد و آلایندههای ناشی از سوختهای فسیلی، گرفته تا تعدیل دمای شهر در تابستانها، افزایش نفوذپذیری زمین در مدیریت روانابهای شهری، داشته است و تداوم این رویکرد، تبریز را در مسیر تحقق اهداف «شهر سالم» و «توسعه پایدار شهری» و در نهایت احیای «باغشهر تبریز» قرار داده است.
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