به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حادثه تلخی که چند روز پیش برای پریا مهرمند، بسکتبالیست جوان کشورمان رخ داد، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، امروز در تماس تلفنی با محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آخرین وضعیت سلامت این ورزشکار و روند درمان و بهبودی او را پیگیری کرد.



در این گفتگو، ظفرقندی گزارشی از آخرین وضعیت درمان و اقدامات پزشکی انجام‌شده برای بهبود این ورزشکار ارائه کرد.



بهروزآذر ضمن قدردانی ویژه از وزیر بهداشت و تمامی اعضای کادر درمانی و پزشکی که با مسئولیت‌ پذیری، دانش و دلسوزی روند درمان پریا مهرمند را دنبال می‌ کنند، از توجه و حساسیت شخصی دکتر ظفر قندی تشکر کرد و گفت: اینکه با چنین حساسیت، دلسوزی و احساس مسئولیتی وضعیت سلامت دختر ورزشکار ایران را را دنبال می‌ کنید و با دانش و تجربه تخصصی خود، به‌ویژه در حوزه جراحی عروق و تروما، شخصاً روند درمان را پیگیری می‌کنید، بسیار ارزشمند است. از شما و همه اعضای کادر پزشکی که برای بهبود پریا از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنید، صمیمانه سپاسگزارم. آرزوی ما این است که پریا هرچه زودتر سلامتی کامل خود را بازیابد و بار دیگر در میدان ورزش بدرخشد و اطمینان داریم که شما و همکارانتان برای تحقق این آرزو از هیچ تلاشی دریغ نخواهید کرد.