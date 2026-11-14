به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حادثه تلخی که چند روز پیش برای پریا مهرمند، بسکتبالیست جوان کشورمان رخ داد، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، امروز در تماس تلفنی با محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آخرین وضعیت سلامت این ورزشکار و روند درمان و بهبودی او را پیگیری کرد.
در این گفتگو، ظفرقندی گزارشی از آخرین وضعیت درمان و اقدامات پزشکی انجامشده برای بهبود این ورزشکار ارائه کرد.
بهروزآذر ضمن قدردانی ویژه از وزیر بهداشت و تمامی اعضای کادر درمانی و پزشکی که با مسئولیت پذیری، دانش و دلسوزی روند درمان پریا مهرمند را دنبال می کنند، از توجه و حساسیت شخصی دکتر ظفر قندی تشکر کرد و گفت: اینکه با چنین حساسیت، دلسوزی و احساس مسئولیتی وضعیت سلامت دختر ورزشکار ایران را را دنبال می کنید و با دانش و تجربه تخصصی خود، بهویژه در حوزه جراحی عروق و تروما، شخصاً روند درمان را پیگیری میکنید، بسیار ارزشمند است. از شما و همه اعضای کادر پزشکی که برای بهبود پریا از هیچ تلاشی دریغ نمیکنید، صمیمانه سپاسگزارم. آرزوی ما این است که پریا هرچه زودتر سلامتی کامل خود را بازیابد و بار دیگر در میدان ورزش بدرخشد و اطمینان داریم که شما و همکارانتان برای تحقق این آرزو از هیچ تلاشی دریغ نخواهید کرد.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده پیگیر وضعیت پریا مهرمند دختر بسکتبالیست آسیب دیده از حادثه واژگونی اتوبوس شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حادثه تلخی که چند روز پیش برای پریا مهرمند، بسکتبالیست جوان کشورمان رخ داد، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، امروز در تماس تلفنی با محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آخرین وضعیت سلامت این ورزشکار و روند درمان و بهبودی او را پیگیری کرد.
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