به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، خانم عادلی سرپرست تیم سحر آکادمی درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ما برای بازگشت به تهران بلیت قطار تهیه کرده بودیم، اما به دلیل ریزش کوه و مشکلات ایجادشده در مسیر، سفر ریلی لغو شد. به همین دلیل، خانم سحر آغنده ه به همراه همسرشان، عماد سلمانی، یک دستگاه اتوبوس VIP برای بازگشت تیم تهیه کردند.

وی ادامه داد: در نزدیکی شوش بودیم و بارندگی شدیدی جریان داشت. راننده به ما اطمینان داد که با احتیاط و سرعت کم حرکت می‌کند، اما حدود ساعت ۱۲ شب، در حالی که بیشتر اعضای تیم در خواب بودند، اتوبوس واژگون شد.

سرپرست تیم سحر آکادمی با اشاره به وضعیت بازیکنان و اعضای تیم گفت: خدا را شکر حال عمومی همه بچه‌ها خوب است، هرچند تعدادی از آنها دچار جراحت شده‌اند و چند مورد شکستگی نیز وجود دارد.

عادلی در پایان با اشاره به بستری شدن فرزند خانم سحر آغنده در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) خاطرنشان کرد: تنها نگرانی جدی ما در حال حاضر وضعیت ایشان است. امیدواریم به لطف خدا هرچه زودتر سلامتی خود را به دست بیاورند.