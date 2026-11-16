به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال آکادمی سحر یکی از ۱۰ تیمی است که آغازگر فصل جاری رقابت های لیگ برتر زنان بود اما ادامه حضور این تیم در این فصل از مسابقات در هاله ای از ابهام قرار دارد.

تیم بسکتبال آکادمی سحر که دو فصل پیش قهرمان لیگ برتر زنان شد، در پایان هفته دوم فصل جاری مسابقات دچار حادثه شد که به خاطر آن تعدادی از بازیکنان این تیم با اسیب جدی مواجه شدند.

این بازیکنان بعد از دیدار با نفت آبادان در هفته دوم و در مسیر بازگشت به تهران به خاطر واژگونی اتوبوس دچار اسیب دیدگی شدند طوریکه بسیاری از اعضای این تیم به بیمارستان منتقل شدند، برخی سرپایی مداوا شدند، برخی بستری شدند و حتی بازیکنی مانند پریا مهرمند تاکنون چندبار جراحی شده است.

به خاطر همین شرایط، دیدار آکادمی سحر برابر سپاهان در هفته سوم برگزار نشد و در مورد دیدار برابر استقلال در هفته چهارم هم هنوز تصمیم گیری نشده است. در کل این شرایط ادامه حضور اکادمی سحر در این فصل از مسابقات را با ابهام مواجه کرده است اگرچه هنوز از سوی مسئولان این تیم تصمیم گیری در این زمینه نشده است اما میثم علیپور رئیس سازمان لیگ بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که احتمال لغو ادامه حضور این تیم در این فصل از مسابقات دور از ذهن نیست.

تیم آکادمی سحر در اولین دیدار خود در فصل جاری لیگ برتر بسکتبال زنان که ۸ آبان برگزار شد برابر آکادمی نیکا پیروز شد و در دومین دیدار که ۱۵ آبان برگزار شد هم برابر استقلال شکست خورد. این تیم دو فصل پیش با از پیش رو برداشتن گروه بهمن قهرمان لیگ شد و سال گذشته هم تا فینال پیش رفت.

