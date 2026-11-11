به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، سهراب کیهانی، فوق‌تخصص ارتوپدی، عضو شورای درمان فدراسیون پ‍‍زشکی ورزشی و نایب رئیس فدراسیون بسکتبال، با تشریح آخرین وضعیت درمانی پریا مهرمند، بسکتبالیست مصدوم تیم آکادمی سحر که در سانحه واژگونی اتوبوس دچار آسیب دیدگی شدید شده است، از انجام نخستین عمل جراحی این ورزشکار در تهران خبر داد و تأکید کرد که ۴۸ ساعت آینده در تعیین مسیر درمان وی اهمیت حیاتی دارد.

وی گفت: این ورزشکار عزیز ما روز ۱۷ آبان‌ماه در جریان سانحه رانندگی اتوبوس تیم آکادمی سحر دچار آسیب‌دیدگی شدید شد و سه شنبه ۱۹ آبان به تهران منتقل گردید. با تاکید احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پ‍‍زشکی ورزشی و جواد داوری، رئیس فدراسیون بسکتبال نیز شخصا پیگیر وضعیت درمانی این ورزشکار هستند و در حال حاضر پریا مهرمند در یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران بستری و اقدامات درمانی تخصصی برای وی در حال انجام است.

کیهانی افزود:خوشبختانه همکاران ما در استان خوزستان با انجام به موقع و موفقیت آمیز عمل جراحی پیوند عروق در پای این ورزشکار، توانستند جریان خون را در اندام آسیب‌دیده برقرار کنند. اهمیت این اقدام به اندازه‌ای بود که اگر این عمل با موفقیت انجام نمی‌شد، احتمال قطع پای ایشان وجود داشت. پس از انتقال به تهران نیز امشب بنده به همراه آرش ملکی، متخصص ارتوپدی و حسینی، متخصص عروق، نخستین عمل جراحی را روی پای این ورزشکار انجام دادیم.

عضو شورای درمان فدراسیون پزشکی ورزشی خاطرنشان کرد: متاسفانه شدت آسیب‌دیدگی بسیار بالا و پوست ناحیه آسیب‌دیده کاملا از بین رفته است. همچنین عضلات اندام آسیب‌دیده شدیدا له شده و شرایط درمانی پیچیده‌ای ایجاد شده است.

کیهانی در تشریح عمل جراحی انجام شده در تهران ادامه داد: در این عمل جراحی تلاش کردیم ضمن شست و شو، شرایط اکسیژن‌رسانی به اندام را بهبود ببخشیم که خوشبختانه تا حدودی محقق شد. با این حال، باید تأکید کنم که ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده برای ما بسیار حیاتی است و بر اساس نتایج حاصل از این دوره، درباره مراحل بعدی درمان تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

وی گفت: خوشبختانه روند درمان پریا مهرمند مورد توجه و پیگیری مسئولان نیز قرار دارد و حتی دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز پیگیر وضعیت درمانی ایشان هستند. این همراهی و توجه می‌تواند در پیشبرد روند درمان مؤثر باشد.

وی ادامه داد:با توجه به وسعت آسیب‌دیدگی با یک پروسه درمانی پیچیده و طولانی مواجه هستیم و ممکن است درمان ایشان چند ماه به طول بینجامد و در حال حاضر تمام تلاش ما روی بهبود شرایط عمومی و موضعی آسیب‌دیدگی متمرکز است.