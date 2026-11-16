به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام بلندپرواز از برگزاری پنجمین کنگره ملی تروما به میزبانی این دانشگاه خبر داد و گفت: این کنگره با همکاری مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج) و قطب علمی ترومای کشور، از ۲۷ تا ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به مدت سه روز در هتل رز شیراز برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این رویداد علمی ویژه پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان است، افزود: تازه‌های ارزیابی و مدیریت مصدومان، روش‌های نوین آموزش تروما، مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی، تریاژ، امداد و انتقال مصدومان و راهبردهای پیشگیری از تروما از جمله محورهای این کنگره است.

رئیس مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مدیریت حوادث با مصدومان انبوه را از دیگر موضوعات این کنگره برشمرد و اظهار کرد: مدیریت صدمات انفجاری و جنگی، تروما در گروه‌های آسیب‌پذیر و پرستاری در تروما نیز در این رویداد علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بلندپرواز با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در مدیریت حوادث ادامه داد: کاربرد هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در مدیریت حوادث و همچنین راهکارهای انتقال ایمن مصدومان از بیمارستان به جامعه از دیگر محورهای پنجمین کنگره ملی تروما خواهد بود.

وی با بیان اینکه این کنگره دارای ۱۲ امتیاز بازآموزی و ۱۵ ساعت امتیاز فرهنگی است، گفت: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره برنامه‌ها و نحوه حضور در این کنگره می‌توانند به پایگاه اینترنتی این کنگره مراجعه کنند.