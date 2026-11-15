غلامحسین مصلح، رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سراسری بزرگ‌مقیاس هوشمند جاده‌ای کالا، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موانع نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کالا اظهار کرد: در شرایطی که شرکت‌ها برای نوسازی ناوگان و جایگزینی خودروهای قدیمی با کامیون‌های جدید اقدام می‌کنند، باید ۲۵ درصد مالیات فروش خودرو را به دولت بپردازند. این در حالی است که به‌جای در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی برای نوسازی ناوگان، عملاً با وضع مقررات تنبیهی مواجه می‌شوند.

وی افزود: شرکت حمل‌ونقلی که قصد دارد کامیون قدیمی خود را بفروشد و خودروی جدیدی جایگزین آن کند، علاوه بر پرداخت مالیات ارزش افزوده پنج تا ۱۰ درصدی برای خرید خودروی جدید، باید ۲۵ درصد از کل مبلغ فروش کامیون قبلی را نیز به‌عنوان مالیات پرداخت کند.

رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سراسری بزرگ‌مقیاس هوشمند جاده‌ای کالا بیان کرد: در مقابل، راننده‌ای که خارج از ساختار شرکت‌ها فعالیت می‌کند، می‌تواند خودروی خود را به‌راحتی بفروشد و کامیون دیگری خریداری کند، اما شرکتی که برای نوسازی ناوگان اقدام می‌کند، باید ۲۵ درصد مالیات بپردازد. چنین شرایطی مانع نوسازی ناوگان می‌شود.

وی با انتقاد از برخی رویه‌های اداری و سازمانی تصریح کرد: در واقع، با این تصمیمات برای خودمان خودتحریمی ایجاد کرده‌ایم. رفتارهای نادرست سازمانی و رویه‌های نامناسب اداری باعث می‌شود شرکت‌ها از نوسازی و توسعه فعالیت‌های خود بازبمانند. هزینه‌های حمل‌ونقل نیز با توجه به شرایط اجتماعی و مشکلات موجود، از جمله تأمین لوازم یدکی، کمبود لاستیک و افزایش نرخ تعویض روغن و قطعات، بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

معطلی کامیون‌ها در مرزها و افزایش هزینه حمل کالا

مصلح با اشاره به مشکلات توقف کامیون‌ها در مرزهای کشور گفت: متأسفانه بخش قابل توجهی از این مشکلات ناشی از خودتحریمی است و خودروهای شرکت‌های حمل‌ونقلی و رانندگان در پشت مرزها متوقف می‌شوند.

وی تصریح کرد: توقف کامیون‌ها در مرزها هزینه‌های متعددی به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. راننده برای تحمل سرما و گرما ناچار است خودرو را روشن نگه دارد تا از سیستم گرمایشی یا کولر استفاده کند. این موضوع علاوه بر افزایش مصرف سوخت، آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز در مناطق مرزی ایجاد می‌کند.

این مقام صنفی با بیان اینکه رانندگان در زمان توقف‌های طولانی از حداقل امکانات رفاهی برخوردار نیستند، ادامه داد: در برخی مناطق، افرادی اقدام به فروش نوبت و عرضه محصولات غذایی فاسد می‌کنند. راننده‌ای که ممکن است ۱۵ روز در پشت مرز متوقف شود، باید روزانه غذای مورد نیاز خود را تهیه کند، اما امکانات و زیرساخت‌های لازم برای تأمین نیازهای اولیه رانندگان در این مناطق وجود ندارد.

مصلح با اشاره به وضعیت مرزهای پرتردد کشور گفت: مرز ریندان، بازرگان، لطف‌آباد و سرخس از جمله مرزهایی هستند که حجم قابل توجهی از کالاهای صادراتی و وارداتی از طریق آن‌ها جابه‌جا می‌شود، اما مشکلات توقف و نبود امکانات در این مرزها همچنان وجود دارد.

ضعف امکانات بنادر شمالی و تأخیر در ترخیص کالا

وی با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل در بنادر شمالی کشور افزود: وضعیت بنادر دریایی نیز مشکلات خاص خود را دارد. متأسفانه امکانات بارگیری در بنادر شمالی ضعیف است و کامیون‌ها ناچارند برای دریافت بار در صف منتظر بمانند.

رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سراسری بزرگ‌مقیاس هوشمند جاده‌ای کالا با اشاره به وضعیت بندر فریدون‌کنار اظهار کرد: این بندر تنها یک باسکول دارد، در حالی که گمرک باید روزانه حدود ۵۰۰ کامیون را وزن‌کشی کند. وزن‌کشی هر کامیون حداقل سه دقیقه زمان می‌برد و همین موضوع در کنار سایر محدودیت‌ها، موجب طولانی شدن فرایند ورود، خروج و ترخیص کالا می‌شود.

وی ادامه داد: فرایندهای گمرکی و ترخیص کالا در مناطق شمالی کشور از سرعت و امکانات کافی برخوردار نیست و فعالیت‌ها نیز به‌صورت ۲۴ ساعته انجام نمی‌شود. در چنین شرایطی، راننده پشت صف منتظر می‌ماند، در حالی که فعالیت گمرک ممکن است ساعت ۳، ۴ یا ۶ بعدازظهر متوقف شود.

مصلح تصریح کرد: این مشکلات را در جلسات مختلف، از جمله جلسات پایش و تسریع و تسهیل حمل کالا که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شده، مطرح کرده‌ایم و خواستار رسیدگی به وضعیت بنادر شمالی شده‌ایم. درخواست ما این است که امکانات لازم در بنادر شمالی فراهم شود تا عملیات بارگیری با سرعت بیشتری انجام شود و کامیون‌ها بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از گمرک خارج شوند.

کمبود گازوئیل؛ رانندگان چهار روز در صف سوخت می‌مانند

وی با اشاره به مشکلات تأمین سوخت ناوگان حمل کالاهای اساسی گفت: یکی دیگر از مطالبات جدی ما، تأمین سوخت رانندگانی است که در جابه‌جایی کالاهای اساسی فعالیت می‌کنند. بارها این موضوع را درخواست و پیگیری کرده‌ایم، اما همچنان مشکلات جدی در این زمینه وجود دارد. راننده‌ای که برای حمل کالاهای اساسی فعالیت می‌کند، ممکن است چهار روز در زاهدان در صف گازوئیل منتظر بماند و پس از این مدت تنها ۲۰۰ تا ۲۵۰ لیتر سوخت دریافت کند.

رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سراسری بزرگ‌مقیاس هوشمند جاده‌ای کالا ادامه داد: راننده با دریافت این میزان گازوئیل، صرفاً می‌تواند از استان زاهدان خارج شود و برای ادامه مسیر دوباره باید به شرکت نفت مراجعه کند و چند روز دیگر در صف سوخت بماند.

وی با بیان اینکه مشکلات حوزه حمل‌ونقل به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده است، اظهار کرد: دغدغه‌های فعالان این بخش به‌شدت افزایش یافته و در مقابل، بی‌توجهی به مشکلات نیز ادامه دارد. حجم فعالیت شرکت‌ها در جابه‌جایی کالاهای اساسی بالاست، اما موانع موجود باعث شده است شرایط حمل‌ونقل دشوارتر شود. متأسفانه بخش زیادی از این مشکلات ناشی از خودتحریمی است و پیگیری مؤثری برای رفع آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

مطالبه تشکیل قرارگاه حمل‌ونقل همچنان بی‌پاسخ مانده

مصلح با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات این صنعت گفت: درخواست ما از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور و وزارت نفت این بوده است که یک قرارگاه حمل‌ونقل در کشور تشکیل شود تا مشکلات این حوزه به‌صورت متمرکز بررسی و برطرف شود.

وی یادآور شد: از رئیس‌جمهور نیز درخواست کرده‌ایم که دستور تشکیل قرارگاه حمل‌ونقل را صادر کند تا نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در آن حضور داشته باشند و برای حل مشکلات این بخش تصمیم‌گیری کنند، این درخواست را از وزیر راه و شهرسازی نیز مطرح کرده‌ایم تا قرارگاه حمل‌ونقل و لجستیک در کشور تشکیل شود، اما متأسفانه تاکنون این قرارگاه ایجاد نشده است.

حمل‌ونقل کشور میان چند وزارتخانه بلاتکلیف مانده است

رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سراسری بزرگ‌مقیاس هوشمند جاده‌ای کالا ادامه داد: اگرچه مسئولیت اصلی حوزه حمل‌ونقل بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، اما بسیاری از مشکلات این بخش به دستگاه‌های دیگر ارتباط دارد. برای مثال، بخشی از مسائل به شرکت نفت، وزارت صمت، وزارت کشور، گمرکات و وزارت اقتصاد مربوط می‌شود و حل آن‌ها نیازمند حضور و همکاری همه این دستگاه‌ها است.

مصلح در پایان خاطرنشان کرد: این دستگاه‌ها باید در قالب یک قرارگاه مشترک حضور پیدا کنند تا مشکلات و موانع حمل‌ونقل به‌صورت یکپارچه بررسی و برطرف شود. مطالبه اصلی ما تشکیل قرارگاه حمل‌ونقل و لجستیک در کشور است.