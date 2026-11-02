به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مصلح، رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سراسری بزرگ‌مقیاس هوشمند جاده‌ای کالا، امروز (دوشنبه، ۱۱ آبان) در آیین ورود کشنده‌های جدید به ناوگان عملیاتی شرکت و تقویت ظرفیت حمل‌ونقل در چرخه لجستیک و زنجیره تأمین کشور، با اشاره به روند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار کرد: عملیات نوسازی ناوگان را از سال ۱۴۰۳ آغاز کردیم و در همان سال نیز از حدود ۱۴۰ دستگاه رونمایی شد.

کامیون‌های فرسوده در هر ۱۰۰ کیلومتر بیش از ۷۵ لیتر سوخت مصرف می‌کنند

وی افزود: زمانی که خودروهای جدید را وارد چرخه حمل‌ونقل می‌کنیم، امکان نگهداری همه آن‌ها برای رونمایی وجود ندارد؛ به همین دلیل، بخشی از ناوگان را برای این منظور نگهداری می‌کنیم و بخش دیگر بلافاصله وارد چرخه فعالیت می‌شود؛ در این مرحله حدود ۱۰۰ دستگاه کشنده وارد چرخه حمل‌ونقل شده‌اند که در حوزه جابه‌جایی کالاهای اساسی، سوخت و حمل‌ونقل بین‌المللی فعالیت می‌کنند.

مصلح با اشاره به وضعیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور تصریح کرد: در برنامه‌های توسعه پنجم و هفتم، نوسازی حدود ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو پیش‌بینی شده بود، اما متأسفانه این هدف تاکنون به شکل مورد انتظار محقق نشده است.

رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سراسری بزرگ‌مقیاس هوشمند جاده‌ای کالا ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان با عمر بالای ۵۰ سال در کشور وجود دارد که این خودروها به ازای پیمایش هر ۱۰۰ کیلومتر، بیش از ۷۵ لیتر سوخت مصرف می‌کنند.

مصرف سوخت کامیون‌های جدید نصف شد

وی یادآور شد: در مقابل، ناوگان جدیدی که وارد چرخه حمل‌ونقل شده است، به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۳۵ تا حداکثر ۴۰ لیتر سوخت مصرف می‌کند. بنابراین، نوسازی ناوگان از نظر صرفه‌جویی در مصرف سوخت اهمیت زیادی دارد و می‌تواند کمک قابل‌توجهی به حاکمیت در مدیریت مصرف سوخت کشور باشد.

مصلح با تأکید بر اینکه نوسازی ناوگان بدون حمایت مستقیم دولت انجام شده است، بیان کرد: این اقدام عمدتاً از طریق تسهیلات بانکی با نرخ سود بالای ۲۲ درصد تأمین شده و متأسفانه تاکنون هیچ‌گونه کمک یارانه‌ای برای نوسازی ناوگان به ما اختصاص نیافته است. قرار بود تسهیلاتی در این زمینه پرداخت شود، اما این موضوع هنوز برای ما محقق نشده است.

رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل سراسری بزرگ‌مقیاس هوشمند جاده‌ای کالا در پایان خاطرنشان کرد: با وجود نبود حمایت‌های دولتی، نوسازی ناوگان را آغاز کردیم؛ چراکه برای تضمین خدمت‌رسانی به مردم و تأمین حمل‌ونقل کالاهای اساسی در کشور، برای خود تعهد ایجاد کرده بودیم.