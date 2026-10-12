خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: در تاریخ هزارساله شعر فارسی، پیوند میان ساحت تغزل و ساحت نقد اجتماعی به‌ندرت به پیوندی اندام‌وار و پایدار انجامیده است. غزل به‌طور سنتی خلوتگاه عواطف فردی، شکوه از فراق و ستایش جمال معشوق به شمار می‌رفت؛ قالبی که فراغت از دغدغه‌های تند اجتماعی را تجویز می‌کرد. اما در سده هشتم هجری و در دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، دگرگونی بنیادینی در سرشت این قالب پدیدار شد. طنز در نگاه لسان‌الغیب، تفنن بلاغی، شوخی زودگذر، مطایبه مجلسی یا زینتی تحمیلی بر کلام نیست؛ بلکه شالوده‌شکن‌ترین و ساختارمندترین سازوکار نقد اجتماعی، سیاسی و دینی است.

جامعه قرن هشتم ایران -به‌ویژه فارس- عرصه کشمکش‌های مدام تباه‌کننده، ظهور و سقوط امیران مستبد، تحجر آل‌مظفر و گسترش سازمان‌یافته ریاکاری دینی بود. در چنین بافتی، حافظ، با هوشمندی تمام ریاکاری و دروغ و تزویر را در هر لباسی می‌شناخت و می‌دانست برای به سلامت ماندن در این روزگار باید رندانه و طنازانه به روی مزوران و ریاکاران شمشیر کشید تا آیینه آیندگان را از این دو پاک کند، پس به‌جای کناره‌گیری و انزوای صوفیانه یا مدیحه‌سرایی مزدورانه، زبان کنایه و طنز فاخر را برگزید. طنز او بیش از آنکه برانگیزاننده خنده سبک و قهقهه بیرونی باشد، دعوتی است به تأمل، بهت و درنگی همراه با تلخکامی؛ طنزی که می‌توان آن را «لبخند زهرآگین بر بلاهت و تزویر مدعیان» نامید.

اقلیم شیراز و زیست‌جهان طنزآفرین حافظ

برای درک سرشت طنز حافظ، شناخت بستر تاریخی پیدایش آن ناگزیر است. قرن هشتم هجری پس از طوفان ویرانگر ایلخانان، عصر ملوک‌الطوایفی و ناامنی پایدار بود. شیراز در روزگار حافظ میان حاکمان گوناگون دست‌به‌دست می‌شد؛ از دوره پررونق و گشاده‌دستانه شاه‌شیخ ابواسحاق اینجو تا روزگار سیاه، خشک و متصلب امیر مبارزالدین محمد، محتسب دیوان خواجه شیراز.

در حکومت امیر مبارزالدین، که تا چهل سالگی به فسق و فجور پرداخته بود و ناگهان توبه کرده و به قول حافظ شیخ شده و فسق خود از یاد برده بود؛ شریعت به حربه‌ای برای سرکوب، تصفیه حساب و تثبیت استبداد بدل گردید. میخانه‌ها بسته شدند، مطربان تازیانه خوردند و دستگاه احتساب با قساوتی بی‌مانند بر خلوت و جلوت مردم مسلط شد. در چنین هنگامه خفقان‌آلودی، سخن صریح نه ممکن بود و نه مصلحت؛ چراکه تیغ بُرّان استبدادِ مذهبی هر نجوایی را در نطفه خفه می‌کرد. اینجا بود که «طنز رندانه» حافظ نه‌تنها به سلاحی تدافعی برای گریز از محاکمه و تکفیر، بلکه به راهبردی تهاجمی برای پرده‌دری از قدسیتِ دروغین حاکمان بدل گشت. حافظ با پناه بردن به چندمعنایی و ظرافت، تازیانه‌ای ساخت که بر گرده ریاکاران فرود می‌آمد، بی‌آنکه مدعی بتواند مستمسکی آشکار برای خون‌ریزی بیابد.

جایگاه طنز در ساختار غزل حافظ؛ صنعتی بلاغی یا جهان‌بینی اندیشمندانه؟

یکی از خطاهای رایج در مواجهه با دیوان حافظ، تقلیل دادن طنز به شگردهای لفظی یا بدیعی است. بی‌تردید او از تمام ظرفیت‌های زبان فارسی برای شوخ‌طبعی بهره می‌گیرد، اما طنز نزد او پیش از آنکه «فن» باشد، «جهان‌بینی» است. طنز حافظ در حقیقت شیوه زیست او در جهانی سرشار از تناقض است؛ زاویه دیدی است که رند حافظ از بالادست به فرودستی مدعیان و ریاکاران می‌نگرد.

نکته اساسی دیگر، «عفاف کلام» در شعر حافظ است. برخلاف سنت هزلیات و هجویات رایج در شعر کهن فارسی، زبان حافظ از واژگان رکیک، دشنام، تحقیر جسمانی یا توهین‌های شخصی پاک است. این ویژگی موجب می‌شود که مخاطب همواره در برزخی هوشمندانه میان جدیت تام و شوخی رندانه معلق بماند. همین تعلیق و ابهام ارادی، جلوه‌ای جاودانه به غزل او می‌بخشد؛ زیرا متن را از یک بیانیه خشمگینانه زودگذر به اثری هنری، لایه‌مند و جاودان تبدیل می‌کند:

محتسب، شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد

قصۀ ماست که بر هر سر بازار بماند!

که همانطور که گفته شد اشاره‌ای به امیرمبارزالدین دارد، و ضبط دیگری از آن به این شکل است:

خرقه پوشان دگر مست گذشتند و گذشت،

قصۀ ماست که بر هر سر بازار بماند!

تیپ‌شناسی آماج‌های طنز؛ فروپاشی چهره‌های سالوس

حافظ طنز خود را متوجه اشخاص منفرد نمی‌کند؛ او «تیپ‌های اجتماعی» را هدف می‌گیرد؛ تیپ‌هایی که هر یک نماد تباهی بخشی از ساختار جامعه مدعی فضیلت‌اند: زاهد در دیوان حافظ، نمونه فردی است که معامله‌گرانه به دین می‌نگرد. او عبادت را کالایی برای خرید بهشت یا کسب وجاهت در چشم خلق می‌پندارد. طنز حافظ زاهد را از برج عاج تقدس به زیر می‌کشد و عیب‌جویی، غرور و بی‌بهره بودن او از جوهر عشق را افشا می‌کند.

واعظِ غیرمتعظ؛ نماد نفاق گفتار و کردار است؛ کسی که بر منبر از زهد، ترک دنیا و پرهیزکاری دم می‌زند، اما چون به خلوت می‌رود، کار دیگری پیشه می‌کند. حافظ این گسست عمیق میان تریبون عمومی و زیست پنهانی را با نیشخندی تلخ برملا می‌سازد.

محتسب دیوان حافظ رشوه خوار است، مجری نظم عمومی و ناظر اخلاق ظاهر است؛ چهره‌ای که تجسم دخالت قهری قدرت در امور شخصی مردم به شمار می‌رود. طنز حافظ نقاب از این ناظر برمی‌دارد و نشان می‌دهد که خشونت او نه از سر غیرت دینی، بلکه ناشی از تمامیت‌خواهی، باده‌نوشی پنهانی و طمع ورزیدن به مال دیگران است.

مفتی و فقیه درباری در منظومه فکری حافظ نماد توجیه ایدئولوژیک ستم و مشروعیت‌بخشی به تباهی است. او با صدور فتواهای گزینشی، احکام شرعی را به نفع مقتضیات ارباب قدرت و ثروت تاویل می‌کند.

سازوکارهای زبانی و بلاغی طنزآفرینی در دیوان

پژوهشگران بلاغت، ساختار طنز حافظ را یکی از بسامان‌ترین نظام‌های زبانی در ادب فارسی دانسته‌اند. برجسته‌ترین شگردهای او در این میدان را بررسی می‌کنیم:

ایهام و چندمعنایی؛ لغزشگاه مدعیان

ایهام، روح شعر حافظ و ستون فقرات طنز اوست. کلمات در شعر او در یک معنا متوقف نمی‌مانند، بلکه به سوی معناهای دورتر، متضاد و چالش‌برانگیز جهش می‌کنند. این تمهید به حافظ امکان می‌دهد که ظاهر کلام را شرعی و مقبول نشان دهد، اما باطنش را به آتش‌فشانی از نقد علیه متشرعان ریایی بدل سازد.

استعاره تهکمیه و مدح شبیه به ذم

حافظ بارها از ستایش‌های به ظاهر غلیظ برای کوبیدن آماج خود سود می‌برد. دادن صفت‌های اخلاقی متعالی به کسانی که فاقد آن هستند، تناقض وجودی آنان را برجسته می‌سازد و ریشخندی پنهان اما کشنده پدید می‌آورد:

من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه

هزار شُکر که یارانِ شهر بی‌گنهند!

یا این بیت که به خودش و تنهاییش طعنه می‌زند و می‌گوید چقدر عزیزم (عزیز هیچکس نیستم) که تنها باد صبا و شمال به دیدنم می‌آیند:

به صبا و شمالم نمیشناسد کس

عزیز من! که به جز باد نیست دمسازم

جابه‌جایی و بافت‌شکنی مفاهیم قدسی

او واژگانی چون «صومعه»، «خانقاه»، «محراب»، «تسبیح» و «طامات» را که هاله‌ای از احترام پیرامون خود داشتند، در مجاورت الفاظی چون «خرابات»، «دیر مغان»، «پیاله» و «می‌فروشی» می‌نشاند. این جابه‌جایی شوک‌آور، پایگاه اشرافی و مقدس مراجع قدرت را متزلزل می‌سازد.

درنگ بر هفت فراز درخشان از طنز حافظ

بررسی دقیق بافت ادبی ابیات نشان می‌دهد که چگونه هندسه طنز در بیان لسان‌الغیب شکل می‌گیرد:

عیبِ رندان مکن، ای زاهدِ پاکیزه‌سرشت

که گناهِ دگران بر تو نخواهند نوشت!

واژه «پاکیزه‌سرشت» در لایه بیرونی تحسین است، اما در بافت کلام نقشی واژگونه می‌یابد. شاعری که در بیت دیگر می‌گوید «برو ای زاهد و بر دُردکشان خرده مگیر»، در اینجا با کرنش نمایشی، زاهد را در تله قضاوت خود گرفتار می‌کند؛ به این معنا که اگر تو به‌راستی پاکیزه‌سرشتی، چرا تمام همّ‌وغم تو تفتیش عقاید و عیب‌جویی از بندگان خداست؟

فقیهِ مدرسه‌ دی مست بود و فتوا داد

که می حرام، ولی به زمالِ اوقاف است!

طنز بیت بر پایه‌ای از تضاد تصویری و محتوایی استوار است. فقیه که مرجع صدور حکم تحریم مسکرات است، خود در حال مستی به کرسی قضاوت تکیه زده است. اوج طنز در مقایسه دو حرمت تجلی می‌یابد؛ فقیه گناه شرب خمر را سبک‌تر از چپاول موقوفات می‌شمارد، مشروط به آنکه به سود خودش تمام نشود. حافظ با این چرخش کلامی، تاراج موقوفات عمومی توسط ارباب عمائم را رسوا می‌کند.

باده با محتسبِ شهر ننوشی، زنهار

بخورد باده‌ات و سنگ به جام اندازد

تصویر محتسب در این بیت نه یک مأمور مؤمن و وظیفه‌شناس، بلکه باج‌گیری ریاکار است. نصیحت طنزآمیز شاعر مبنی بر پرهیز از هم‌پیاله شدن با محتسب، ناشی از حرمت باده نیست؛ ناشی از بی‌مرامی شریک است. محتسب سهم خود را از باده رایگان سر می‌کشد و سپس از سرِ قدرت‌طلبی و تظاهر به قانون‌مداری، جام شرابخوار بینوا را خرد می‌کند.

می‌خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب

چون نیک بنگری، همه تزویر می‌کنند

این بیت اوج صراحت و مانیفست طنز اجتماعی لسان‌الغیب است. حافظ تعارفات صنفی را کنار می‌گذارد و تمام ارکان مشروعیت‌بخش جامعه را در کنار خود در دایره تزویر می‌نشاند. افزودن نام «حافظ» در میان نام شیخ و مفتی و محتسب، نوعی خودزنی هنرمندانه است تا راه فرار را بر دیگران ببندد؛ گویی می‌گوید هیچ‌کس در این اتمسفر مسموم از نقاب ریا پیراسته نیست.

واعظِ شهر چون مهرِ مَلِک و شحنه گزید

من اگر مِهرِ نگاری بگزینم چه شود؟

طنز این بیت در سنجش خردمندانه دو گناه ادعایی پدیدار می‌شود. واعظ که مردم را به زهد و دوری از دنیا فرامی‌خواند، آشکارا به دربار سلاطین و مأموران سرکوب پیوسته تا از نمد قدرت کلاهی برای خود بدوزد. حافظ در برابر این دنیاطلبی کثیف، گرایش پاک و زمینی خود به معشوق را می‌گذارد و با برهانی ساده، ترازوی عدالت اخلاقی جامعه را به چالش می‌کشد. شبیه این بیت سعدی: «گر کند میل به خوبان دل من، عیب مکن! / این گناهی است که در شهر شما نیز کنند! »

دی عزیزی گفت: حافظ می‌خورد پنهان شراب

ای عزیز من، نه عیبِ آن به که پنهانی بود؟

در اینجا با نمونه‌ای درخشان از سفسطه عمدی یا قلب برهان روبه‌روییم. ناصح بر گناه نوشیدن شراب تأکید دارد، اما حافظ با زیرکی کانون نزاع را از «اصل گناه» به «پنهان داشتن عیب» منتقل می‌کند. این جابه‌جایی نشان می‌دهد که در جامعه ریازده، آبرو و حفظ ظاهر بر حقیقت ترجیح دارد و شاعر با پذیرش همین منطق معیوب، پوچی آن را به رخ گوینده می‌کشد.

یا رب، آن زاهدِ خودبین که به جز عیب ندید

دودِ آهیش در آیینه ادراک انداز

تقابل میان واژگان «خودبین» و «عیب‌دیدن»، جوهره طنز بیت را سامان می‌دهد. زاهدی که جز عیب دیگران چیزی به چشمش نمی‌آید، آیینه‌ای تیره و کدر در سینه دارد. حافظ برای او نفرین نمی‌کند، بلکه دعایی طنزآلود می‌خواند: تمنای دودی از آه تا شاید همان اندک تصویر دروغین نیز مخدوش شود و زاهد ناچار گردد لحظه‌ای به ظلمت درون خویش بنگرد.

تقابل پارادایم‌ها؛ طنز چندلایه حافظ در برابر پرده‌دری عبید زاکانی

بررسی طنز قرن هشتم بدون مقایسه دو قله آن-حافظ و عبید زاکانی- ناقص خواهد بود. هر دو سراینده در یک دوره تاریخی زیسته و از دردی مشترک نالیده‌اند، اما شیوه درمان و سبک بیانی آنان تفاوت‌هایی بنیادین دارد. عبید زاکانی طنز را به ژانری مستقل، تخصصی و عاری از پرده‌پوشی بدل کرد. او با نوشتن آثاری نظیراخلاق‌الاشراف، رساله دلگشا وصد پند، بنیان‌های اخلاق ریاکارانه زمانه را با سلاح هزل و مطایبه آشکار به سخره گرفت. عبید ابایی ندارد که کلمات رکیک را به کار گیرد یا نام اصناف و چهره‌ها را به میان آورد؛ زیرا او در پی شوک‌درمانی فرهنگی بود.

در سوی دیگر، حافظ هرگز پرده عفت کلام را نمی‌درد. طنز او در زوایای تاریک و روشن غزل عاشقانه می‌درخشد. حافظ بر این باور است که نیشتر اگر با مهارت و در لفافه فرو رود، اثرش عمیق‌تر و ماندگارتر خواهد بود. عبید با شمشیر آخته به میدان ریا می‌رود، اما حافظ در تاریکخانه تزویر با آینه‌ای مقعر می‌ایستد تا مضحکه بودن قیافه مدعیان را با بازتاب کج‌ومعوج خودشان به نمایش بگذارد.

ماندگاری و فراتاریخی بودن؛ چرا خنده حافظ کهنه نمی‌شود؟

چرا با گذشت بیش از شش قرن از خاموشی حافظ، طنز او همچنان زنده، کوبنده و امروزی به نظر می‌رسد؟ راز این جاودانگی را باید در سه مؤلفه بنیادین جست‌وجو کرد، نخست تیپ‌سازی به‌جای شخص‌نگاری:

حافظ هیچ‌گاه طنز خود را صرف تسویه‌حساب با فلان قاضی گمنام یا فلان امیر محلی نکرد. او شخصیت‌هایی آفرید که صورت‌های ازلی و ابدی روان‌شناسی اجتماعی بشرند. تا زمانی که در هر جامعه‌ای کسانی باشند که دین و مذهب را دکان معیشت کنند و تقدس را سپر قدرت سازند، «واعظ»، «شیخ»، «مفتی» و «محتسب» حافظ زنده‌اند و شعر او مستقیماً معاصران را خطاب قرار می‌دهد.

دوم، فرم‌پذیری و ظرفیت هرمنوتیک در شعر اوست. ساختار زبان حافظ به دلیل اتکا بر صنایع معنوی، ایجاز اعجازآمیز و ایهام‌های تودرتو، متنی گشوده است. هر نسلی می‌تواند صورت‌های نوین ریاکاری دوره خود را با کدهای کنایی شعر حافظ تطبیق دهد و از آن قرائتی معاصر استخراج کند.

پایه گذاری بر خرد با شیوه‌ای رندانه سومین ویژگی طنز اوست، طنز حافظ به نیهلیسم، پوچ‌گرایی یا تمسخر ارزش‌های متعالی ختم نمی‌شود. در پشت هر طعنه و ریشخند او، آرمانی سترگ نهفته است: ستایش راستی، ارج نهادن به کرامت انسان، آزادگی، مهرورزی و دفاع از اصالت عشق. نفیِ ریا در کلام حافظ، اثباتِ حقیقت و صفاست.

طنز کم رنگ و چندلایه؛ عمیق‌ترین زخم بر پیکر سالوس

طنز حافظ همان است که استاد بهاءالدین خرمشاهی به‌درستی آن را «طنز کم‌رنگ» نامیده است؛ طنزی که خطوطش در نگاه نخست آشکار نیست، اما چون چشم بر آن خیره شود، ژرفای فاجعه را عیان می‌سازد. حافظ خنده‌اش را در پس اندوهی عمیق پنهان می‌کند؛ اندوه مردی که می‌بیند چگونه پاک‌ترین سرمایه‌های معنوی و اخلاقی جامعه در مسلخ قدرت، جاه‌طلبی و سالوس قربانی می‌شوند:

حافظا، می خور و رندی کن و خوش باش، ولی

دامِ تزویر مکن چون دگران، قرآن را!

در نهایت، طنز حافظ تنها یک هنرنمایی ادبی در دیوان غزلیات نیست؛ یک وصیت‌نامه اخلاقی برای جامعه ایرانی است. او با تازیانه رندانه خویش به همه اعصار هشدار می‌دهد که بزرگ‌ترین گناه، نه لغزش‌های انسانی ناشی از ضعف تن، بلکه فریب‌دادن خلق با ردای تقوا، مصادره به مطلوب متون مقدس و ساختن نردبان قدرت از شریعت و ایمان است. تا هنگامی که این دردِ دیرپای در حیات جمعی انسان تکرار می‌شود، نسخه طنزآمیز پیر شیراز نیز همچنان زنده، تازه و درمانگر خواهد ماند.