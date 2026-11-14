به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، آیین رونمایی از مجموعه صوتی معرفی کتاب‌های طنز با عنوان «چاپ خنده» با همکاری دفتر طنز حوزه هنری و رادیو صبا برگزار می‌شود.

این مجموعه صوتی با هدف معرفی آثار طنز در حوزه کتاب و ادبیات و آشنایی بیشتر مخاطبان با ظرفیت‌های طنز مکتوب تولید شده است و تلاش دارد با بهره‌گیری از قالب صوتی، زمینه ارتباط گسترده‌تر مخاطبان با کتاب‌های طنز را فراهم کند.

آیین رونمایی از مجموعه «چاپ خنده» با حضور احمد پهلوانیان معاون صدای سازمان صدا و سیما، جمعی از استادان و بزرگان طنز کشور و علاقه‌مندان به کتاب و ادبیات، روز ۲۵ آبان‌، ساعت ۱۴ در تالار طاهره صفارزاده حوزه هنری برگزار خواهد شد.

شرکت در این مراسم برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

رادیو صبا با همکاری در تولید و معرفی این مجموعه، در راستای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و معرفی آثار طنز ادبی به مخاطبان گام برمی‌دارد.