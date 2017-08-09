معرفی کتابی از سیدمهدی شجاعی در «زیر گذر طنز»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، برنامه «زیرگذر طنز» که به معرفی آثار طنزنویسان ایرانی اختصاص دارد، روز یکشنبه ۲۲ مرداد کتاب «غیرقابل چاپ» نوشتۀ سیدمهدی شجاعی نویسنده و روزنامه نگار ایرانی را به مخاطبان معرفی می کند.

مجموعه داستان های کتاب «غیرقابل چاپ»، نگاهی است آمیخته با طنز به واقعیت های بیرونی و اجتماعی؛ رویدادهایی که خواننده داستان ها، ممکن است هر آن با هر یک از آنها در دنیای واقعی مواجه شود. زبان طنز نویسنده در این کتاب، تلخ و گزنده و در عین حال بیدارکننده و آگاهی بخش است. این مجموعه شامل ۹ داستان کوتاه است.

«زیر گذر طنز» برنامه ای از گروه طنز و سرگرمی رادیو صباست که به تهیه کنندگی مهدی خانی پور، گویندگی مهرناز فقیهی و با بازی علیرضا تابان و آسیه گرجی روزهای یکشنبه و سه شنبه در ساعت ۱۶:۳۰ به مدت ۱۵ دقیقه روی موج اف ام ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا تقدیم شنوندگان می شود.