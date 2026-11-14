به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی چهارمین مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم (تندیس حافظ)، با تصمیم دبیرخانه مراسم تندیس حافظ، جایزه یک عمر فعالیت هنری (تندیس حافظ) به پاس سال‌ها حضور مؤثر، خلاقانه و جریان‌ساز حسن معجونی در عرصه هنرهای نمایشی به این هنرمند اهدا خواهد شد.

حسن معجونی از چهره‌های تأثیرگذار تئاتر معاصر ایران است که طی سال‌ها فعالیت هنری، با بازی در آثار متعدد و کارگردانی نمایش‌های گوناگون، نقشی قابل‌توجه در شکل‌گیری تجربه‌های متفاوت و گسترش نگاه‌های نو در تئاتر ایران داشته است. وی همچنین با حضور در آثار سینمایی و تلویزیونی، توانایی‌های خود را در عرصه‌های مختلف بازیگری به نمایش گذاشته است.

این بزرگداشت با هدف ارج نهادن به جایگاه هنری حسن معجونی و قدردانی از سهم ارزشمند او در ارتقای هنر نمایش ایران برگزار می‌شود.

چهارمین مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم (تندیس حافظ)، ۳۰ آبان‌ ۱۴۰۵ در ایران‌مال برگزار می‌شود.