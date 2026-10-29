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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

کیومرث مرادی مدیر بخش تئاتر مراسم حافظ شد

کیومرث مرادی مدیر بخش تئاتر مراسم حافظ شد

دبیر مراسم تئاتر و موسیقی «تندیس حافظ» کیومرث مرادی را به عنوان مدیر جدید بخش تئاتر این رویداد هنری معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشن حافظ، با اعلام امید معلم، دبیر مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم (تندیس حافظ)، کیومرث مرادی، کارگردان و مدرس شناخته‌شده تئاتر ایران، به‌عنوان مدیر جدید بخش تئاتر این مراسم معرفی شد.

امید معلم ضمن قدردانی از تلاش‌ها و همکاری‌های احسان حاجی‌پور در دوره‌های گذشته این رویداد، اعلام کرد که از چهارمین دوره مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم، کیومرث مرادی مسئولیت مدیریت بخش تئاتر را بر عهده خواهد داشت.

کیومرث مرادی کارگردان، نمایشنامه‌نویس و مدرس دانشگاه، از چهره‌های شناخته‌شده تئاتر معاصر ایران است که بیش از سه دهه سابقه فعالیت هنری دارد. او کارگردانی نمایش‌هایی چون «افسون معبد سوخته»، «شکلک»، «نامه‌های عاشقانه از خاورمیانه» و «هملت، تهران ۲۰۱۷» را در کارنامه دارد.

این هنرمند علاوه بر اجرای آثار نمایشی در ایران و خارج از کشور، در زمینه آموزش بازیگری، پرورش استعدادهای جوان و داوری رویدادهای تئاتری نیز فعالیت داشته است.

کد مطلب 6993402
علیرضا سعیدی

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