کیومرث مرادی مدیر بخش تئاتر مراسم حافظ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشن حافظ، با اعلام امید معلم، دبیر مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم (تندیس حافظ)، کیومرث مرادی، کارگردان و مدرس شناخته‌شده تئاتر ایران، به‌عنوان مدیر جدید بخش تئاتر این مراسم معرفی شد.

امید معلم ضمن قدردانی از تلاش‌ها و همکاری‌های احسان حاجی‌پور در دوره‌های گذشته این رویداد، اعلام کرد که از چهارمین دوره مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم، کیومرث مرادی مسئولیت مدیریت بخش تئاتر را بر عهده خواهد داشت.

کیومرث مرادی کارگردان، نمایشنامه‌نویس و مدرس دانشگاه، از چهره‌های شناخته‌شده تئاتر معاصر ایران است که بیش از سه دهه سابقه فعالیت هنری دارد. او کارگردانی نمایش‌هایی چون «افسون معبد سوخته»، «شکلک»، «نامه‌های عاشقانه از خاورمیانه» و «هملت، تهران ۲۰۱۷» را در کارنامه دارد.

این هنرمند علاوه بر اجرای آثار نمایشی در ایران و خارج از کشور، در زمینه آموزش بازیگری، پرورش استعدادهای جوان و داوری رویدادهای تئاتری نیز فعالیت داشته است.