انتشار فراخوان بخش تئاتر و موسیقی تندیس حافظ

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان بخش‌های تئاتر و موسیقی چهارمین مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم (تندیس حافظ) منتشر شد و هنرمندان و فعالان این ۲ حوزه می‌توانند با مطالعه ضوابط و شرایط اعلام‌شده، آثار خود را برای حضور در این دوره به دبیرخانه مراسم ارسال کنند.

بخش تئاتر؛ از نمایش‌های صحنه‌ای تا تولیدات عظیم نمایشی

بخش تئاتر این مراسم با هدف شناسایی و تقدیر از آثار شاخص تئاتر ایران، در بخش‌های نمایش‌های صحنه‌ای، خیابانی و محیطی، عروسکی و کودک و نوجوان، نمایشنامه‌نویسی و نمایش‌های عظیم صحنه‌ای برگزار می‌شود.

بهترین کارگردان، نویسنده، بازیگر زن و مرد، تهیه‌کننده، دستاورد فنی، نمایش خیابانی و محیطی، نمایش عروسکی و کودک و نوجوان، نمایش عظیم صحنه‌ای و بازیگر نمایش‌های عظیم صحنه‌ای از جمله جوایز این بخش هستند. همچنین نشان علی معلم به یکی از استعدادهای تازه تئاتر ایران اهدا می‌شود.

آثار واجد شرایط این بخش باید در فاصله زمانی اول بهمن ۱۴۰۳ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، مطابق ضوابط هر بخش و با مجوزهای لازم، اجرا شده باشند. در بخش نمایشنامه‌نویسی نیز نمایشنامه‌های غیراقتباسی ایرانی که در این بازه زمانی اجرا یا به‌صورت کتاب منتشر شده باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

بخش موسیقی؛ رقابت در ۲ حوزه سنتی - تلفیقی و پاپ

بخش موسیقی مراسم نیز با هدف شناسایی و معرفی آثار شاخص موسیقی ایران در بازه زمانی اول بهمن ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۵ و در ۲ بخش موسیقی سنتی - تلفیقی و موسیقی پاپ برگزار می‌شود.

بهترین ترانه، بهترین آهنگسازی در بخش‌های سنتی - تلفیقی و پاپ، بهترین تنظیم‌کننده در هر ۲ بخش، بهترین خواننده در هر ۲ بخش، بهترین قطعه سال، بهترین تنظیم‌کننده اجرای ارکستر پاپ و سنتی - تلفیقی و بهترین اجرای زنده خواننده پاپ، از جمله جوایز پیش‌بینی‌شده در این بخش هستند.

همچنین جوایز «تب سال پاپ» و «استعداد برتر در زمینه موسیقی پاپ» در این دوره در نظر گرفته شده‌اند. برگزیدگانی در بخش‌های فنی، تولید و اجرا نیز با مشورت هیئت داوران انتخاب خواهند شد و جزئیات مربوط به این بخش‌ها متعاقباً اعلام می‌شود.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، آثار موسیقایی باید به‌صورت رسمی منتشر شده باشند. تمامی ابعاد تولید اثر، از جمله ترانه‌سرایی، آهنگسازی، تنظیم و خوانندگی، در فرایند بررسی و داوری مورد توجه قرار خواهند گرفت.

مهلت ارسال آثار تا ۱۵ آبان‌ ۱۴۰۵

ثبت‌نام و ارسال آثار در هر ۲ بخش از طریق وب‌سایت رسمی مراسم به نشانی www.hafezawards.com انجام می‌شود.

مهلت نهایی ارسال فرم‌ها و آثار در هر ۲ بخش، ۱۵ آبان‌ ۱۴۰۵ اعلام شده و تمدید نخواهد شد. شرکت‌کنندگان موظف‌ هستند ضوابط و مقررات هر بخش را رعایت کنند؛ رعایت نکردن این ضوابط می‌تواند به حذف اثر از فرایند داوری منجر شود.

چهارمین مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم (تندیس حافظ) با هدف شناسایی، معرفی و قدردانی از آثار شاخص و هنرمندان برگزیده تئاتر و موسیقی ایران برگزار می‌شود.