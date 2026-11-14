به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نوری جهانگرد، اظهار کرد: بسیار خرسندم که پس از پیگیری‌های صورت‌گرفته و طی مراحل قانونی در معاونت مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد استان کرمان، تمدید نمایندگی انجمن در این استان صادر شد.

معاون امور استان‌های انجمن سواد رسانه‌ای ایران افزود: این نمایندگی بعد از چند سال وقفه با برنامه‌های مدونی دوباره در استان کرمان حضور فعال خواهد داشت تا گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح سواد رسانه‌ای شهروندان این خطه بردارد.

مدیرکل پیشین اخبار استان‌های ایرنا با اشاره به جایگاه کرمان گفت: این استان به دلیل پیشینه غنی فرهنگی، وسعت جغرافیایی، جمعیت جوان و پویا و نقش‌آفرینی کلیدی در حوزه‌های اجتماعی و رسانه‌ای جنوب شرق کشور، جایگاه و نقش مهمی در اکوسیستم رسانه‌ای ایران دارد.

وی ادامه داد: حضور فعال انجمن سواد رسانه‌ای ایران در این استان کمک می‌کند تا برنامه‌های آموزشی و ترویجی با عمق بیشتری در پهنه جنوب کشور گسترش یابد.

نوری جهانگرد، در تشریح فلسفه وجودی و نقش دفاتر نمایندگی انجمن در استان‌ها بیان کرد: نمایندگی‌های استانی بازوان اجرایی و دیده‌بان انجمن در سراسر کشور هستند. رسالت اصلی این دفاتر، بومی‌سازی آموزش‌های سواد رسانه‌ای، توانمندسازی معلمان، دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فعالان رسانه‌ای و ایجاد هماهنگی میان نخبگان و نهادهای دولتی و مردمی در استان‌هاست.

معاون امور استان‌های انجمن سواد رسانه‌ای ایران ادامه داد: برنامه‌های انجمن سواد رسانه‌ای ایران با هدف عمق‌بخشی به جریان تفکر انتقادی، ارتقای رژیم مصرف رسانه‌ای خانواده‌ها و مصون‌سازی جامعه در برابر آسیب‌های جنگ شناختی و اطلاعات نادرست در دست اجراست.

وی با اشاره به وضعیت نمایندگی‌های انجمن در کشور خاطرنشان کرد: در زمان حاضر انجمن سواد رسانه‌ای ایران در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، قزوین، قم، کرمانشاه، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد و شهرستان شاهرود دارای دفتر نمایندگی است.

معاون امور استان‌های انجمن سواد رسانه‌ای ایران در عین حال گفت: البته برخی از این دفاتر بعد از ارزیابی با رویکرد جدیدی فعال خواهند شد.

نوری جهانگرد همچنین به ایجاد نمایندگی در یکی از استان‌های مهم کشور اشاره کرد و گفت: جزئیات آن به محض نهایی شدن اعلام می‌شود.

استان البرز، استان پیشتاز در هفته سواد رسانه‌ای

نوری جهانگرد، در ادامه به عملکرد نمایندگی‌های استانی در هفته سواد رسانه‌ای (هفته اول آبان) اشاره کرد و گفت: استان البرز در هفته سواد رسانه‌ای با برگزاری برنامه‌ها، کارگاه‌ها و رویدادهای متنوع و اثرگذار، نسبت به سایر استان‌ها فعالیت پیشتازانه‌تری داشته است که از تلاش‌های رئیس نمایندگی در این استان و همکارانمان قدردانی می‌شود.

وی با ابراز خرسندی از گسترش و استمرار برنامه‌های انجمن در استان‌ها گفت: گفتمان سواد رسانه‌ای به متن دغدغه‌های نهادهای تصمیم‌گیر راه یافته است؛ به‌طوری‌که استاندار محترم البرز هم‌زمان با آغازین روز هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، با صدور پیامی رسمی بر ضرورت توجه همگانی به این مقوله راهبردی تأکید کرد.

وی همچنین ادامه داد: استان‌های مرکزی، هرمزگان و همدان هم با برگزاری رویدادهای هفته سواد رسانه‌ای تلاش‌های قابل توجهی داشتند.

معاون امور استان‌های انجمن سواد رسانه‌ای ایران با اشاره به برنامه‌های جدید نمایندگی کرمان گفت: با استقرار رئیس جدید دفتر نمایندگی انجمن در استان کرمان، برنامه‌های راهبردی شامل گسترش کارگاه‌های آموزشی تخصصی و توانمندسازی خانواده‌ها و معلمان در سطح شهرستان‌های استان و ایجاد شبکه‌ای منسجم از فعالان رسانه‌ای و ایجاد پیوند میان دانشگاه، مدارس و رسانه‌های محلی با قوت پیگیری خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد: با همراهی مسئولان و نخبگان استان کرمان، شاهد تحولی چشمگیر در این حوزه باشیم.

معرفی رئیس جدید نمایندگی انجمن در استان کرمان

محمدرضا زنگی‌آبادی به‌عنوان رئیس جدید دفتر نمایندگی انجمن سواد رسانه‌ای ایران در استان کرمان منصوب شده است.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت رسانه است و بیش از یک دهه سابقه فعالیت مستمر در حوزه رسانه و سواد رسانه‌ای دارد.

انجمن سواد رسانه‌ای ایران، سازمانی مردم‌نهاد است که از سال ۱۳۹۶ با هدف آموزش نحوه استفاده صحیح از رسانه‌ها، افزایش تفکر انتقادی و توسعه سواد اطلاعاتی در کشور تأسیس شده و پروانه فعالیت رسمی خود را وزارت کشور دریافت کرده است.