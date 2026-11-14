به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد که مودیانی که حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ نسبت به ذخیره نهایی خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۵ اقدام نمایند، مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم موضوع بند «ب» ماده (۳۶) قانون مالیات‌های مستقیم و در صورتی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی محاسبه شده دوره مذکور تا تاریخ ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم موضوع ماده ۳۷ قانون مذکور خواهند شد.

همچنین مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم از طریق تکمیل فرم الکترونیکی (جزئیات اطلاعات معاملات) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان برای دوره تابستان ۱۴۰۵، روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه سال‌جاری به اتمام می‌رسد.