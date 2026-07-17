بخشودگی تا ۹۸ درصدی جرایم ماده ۲۲ قانون سامانه مؤدیان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، نحوه بخشودگی جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای دوره‌های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ تا پایان زمستان ۱۴۰۳ را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۳۴ مورخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵، در راستای تکریم مؤدیان مالیاتی، میزان بخشودگی جرایم ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت مالیات دوره‌های مشمول اقدام کنند، تعیین شده است.

مطابق این بخشنامه، مؤدیانی که حداکثر تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های زمستان ۱۴۰۲ تا پایان زمستان ۱۴۰۳ اقدام کنند، از بخشودگی ۹۸ درصدی جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخوردار خواهند شد.

همچنین در صورتی که پرداخت مالیات تا ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ انجام شود، ۹۴ درصد از جرایم مذکور مشمول بخشودگی خواهد بود.

در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است، چنانچه برای مؤدیان مشمول این بخشنامه، بر اساس اسناد و مدارک احراز شود که درآمد حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمت در اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های یادشده ابراز نشده است، جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای درآمدهای کتمان‌شده، صرفاً تا ۳۰ درصد قابل بخشودگی خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی همچنین تأکید کرده است که این بخشنامه با هدف تشویق مؤدیان به تعیین تکلیف بدهی‌های مالیاتی، افزایش تمکین مالیاتی و کاهش پرونده‌های معوق ابلاغ شده و ادارات کل امور مالیاتی موظف به اجرای مفاد آن هستند.