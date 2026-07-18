محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات شطرنج ریتد سریع یادبود شهدای دانش‌آموز میناب و بزرگداشت پیشکسوت ارزشمند شطرنج، «یحیی عظیمی»، با حضور ۸۰ شرکت‌کننده از استان‌های بوشهر، خوزستان، هرمزگان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد به میزبانی هیئت شطرنج شهرستان گناوه برگزار شد.

رئیس هیئت شطرنج شهرستان گناوه افزود: این رقابت‌ها در ۹ دور و به روش سوئیسی و بر اساس قوانین فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) برگزار شد و شطرنج‌بازان در رده‌های مختلف برای کسب عناوین برتر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی با اشاره به سطح فنی مسابقات بیان کرد: حضور شطرنج‌بازان مطرح از پنج استان کشور، موجب افزایش کیفیت فنی این دوره از مسابقات شد و رقابت‌های نزدیکی میان شرکت‌کنندگان برگزار شد.

محمدی ادامه داد: سرداوری این مسابقات را به عنوان داور بین‌المللی شطرنج بر عهده داشتم و علی دشتی به عنوان جانشین سرداور، مریم موحدی از ماهشهر و زهرا اسماعیلی از شوش نیز به عنوان داور در برگزاری هرچه بهتر این رقابت‌ها همکاری داشتند.

رئیس هیئت شطرنج شهرستان گناوه بیان کرد: در پایان این دوره از رقابت‌ها، عرفان خدری از بندر گناوه با کسب بیشترین امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد، بهامین قنبری دیگر شطرنج‌باز گناوه‌ای نایب‌قهرمان شد و محمدعلی ریشهری از شهرستان دیر در جایگاه سوم قرار گرفت.

وی افزود: محمد جمعه محمدی از یاسوج، محمدامین فاضلی از بوشهر و شروین همتیان لرکی از اهواز نیز به ترتیب مقام‌های چهارم تا ششم را از آن خود کردند.

محمدی با اشاره به نتایج سایر بخش‌ها گفت: در بخش ریتینگ، پوریا رمضانی از جم در رده زیر ۱۹۰۰، سید افشین مهدوی از برازجان در رده زیر ۱۸۰۰ و علی‌کرم انصاری‌نیا از وحدتیه در رده زیر ۱۷۰۰ عناوین نخست را کسب کردند.

وی ادامه داد: محمدعلی طاهری از بندرعباس در رده بالای ۶۵ سال، اکبر احمدی از بندر گناوه در رده بالای ۵۰ سال و شیوا ترحم از بندر ماهشهر در بخش بانوان به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

رئیس هیئت شطرنج شهرستان گناوه اظهار کرد: در رده زیر ۱۴ سال آریا حسامی مقام اول و علی کشاورز از بوشهر مقام دوم، در رده زیر ۱۲ سال برسام برهان از بوشهر مقام اول و سبحان محمدی‌راد از شوش مقام دوم، در رده زیر ۱۰ سال محمد بحرانی از بندر گناوه مقام اول و هیراد اندیشگر از شیراز مقام و در رده زیر هشت سال محمدجواد کرمی از وحدتیه مقام اول را کسب کردند.

وی افزود: در بخش ویژه شهرستان گناوه نیز مجتبی نوائی عنوان نخست رده زیر ۱۴ سال شهرستان را به خود اختصاص داد.

تجلیل از پیشکسوتان شطرنج

رئیس هیئت شطرنج شهرستان گناوه گفت: در ادامه سنت ارزشمند تکریم پیشکسوتان، از سال‌ها خدمات و تلاش‌های یحیی عظیمی، پیشکسوت شطرنج، با اهدای لوح و یادبود تجلیل شد.

وی افزود: همچنین با اهدای تندیس از زحمات سرکار خانم خدیجه دشتی و آقایان امیر دریایی و علی دشتی به پاس همکاری و حمایت از برگزاری این مسابقات تقدیر به عمل آمد.

محمدی خاطرنشان کرد: آیین اختتامیه این مسابقات با حضور مسئولان شهرستان، فعالان حوزه ورزش و حامیان مسابقات برگزار شد و از نفرات برتر بخش‌های مختلف با اهدای جام، حکم قهرمانی و جوایز نقدی تجلیل شد.

محمدی در پایان با قدردانی از همکاری اداره ورزش و جوانان، داوران، حامیان مالی و عوامل اجرایی مسابقات، ابراز امیدواری کرد با تداوم برگزاری چنین رقابت‌هایی، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای شطرنج در شهرستان گناوه و استان بوشهر بیش از پیش فراهم شود.