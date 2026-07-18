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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

مسابقات شطرنج یادبود شهدای دانش‌آموز میناب در گناوه برگزارشد

مسابقات شطرنج یادبود شهدای دانش‌آموز میناب در گناوه برگزارشد

گناوه- رئیس هیئت شطرنج شهرستان گناوه گفت: مسابقات شطرنج ریتد سریع یادبود شهدای دانش‌آموز میناب و بزرگداشت یحیی عظیمی پیشکسوت شطرنج با حضور ۸۰ شطرنج‌باز به میزبانی گناوه برگزار شد.

محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات شطرنج ریتد سریع یادبود شهدای دانش‌آموز میناب و بزرگداشت پیشکسوت ارزشمند شطرنج، «یحیی عظیمی»، با حضور ۸۰ شرکت‌کننده از استان‌های بوشهر، خوزستان، هرمزگان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد به میزبانی هیئت شطرنج شهرستان گناوه برگزار شد.

رئیس هیئت شطرنج شهرستان گناوه افزود: این رقابت‌ها در ۹ دور و به روش سوئیسی و بر اساس قوانین فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) برگزار شد و شطرنج‌بازان در رده‌های مختلف برای کسب عناوین برتر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی با اشاره به سطح فنی مسابقات بیان کرد: حضور شطرنج‌بازان مطرح از پنج استان کشور، موجب افزایش کیفیت فنی این دوره از مسابقات شد و رقابت‌های نزدیکی میان شرکت‌کنندگان برگزار شد.

محمدی ادامه داد: سرداوری این مسابقات را به عنوان داور بین‌المللی شطرنج بر عهده داشتم و علی دشتی به عنوان جانشین سرداور، مریم موحدی از ماهشهر و زهرا اسماعیلی از شوش نیز به عنوان داور در برگزاری هرچه بهتر این رقابت‌ها همکاری داشتند.

مسابقات شطرنج یادبود شهدای دانش‌آموز میناب در گناوه برگزارشد

رئیس هیئت شطرنج شهرستان گناوه بیان کرد: در پایان این دوره از رقابت‌ها، عرفان خدری از بندر گناوه با کسب بیشترین امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد، بهامین قنبری دیگر شطرنج‌باز گناوه‌ای نایب‌قهرمان شد و محمدعلی ریشهری از شهرستان دیر در جایگاه سوم قرار گرفت.

وی افزود: محمد جمعه محمدی از یاسوج، محمدامین فاضلی از بوشهر و شروین همتیان لرکی از اهواز نیز به ترتیب مقام‌های چهارم تا ششم را از آن خود کردند.

محمدی با اشاره به نتایج سایر بخش‌ها گفت: در بخش ریتینگ، پوریا رمضانی از جم در رده زیر ۱۹۰۰، سید افشین مهدوی از برازجان در رده زیر ۱۸۰۰ و علی‌کرم انصاری‌نیا از وحدتیه در رده زیر ۱۷۰۰ عناوین نخست را کسب کردند.

وی ادامه داد: محمدعلی طاهری از بندرعباس در رده بالای ۶۵ سال، اکبر احمدی از بندر گناوه در رده بالای ۵۰ سال و شیوا ترحم از بندر ماهشهر در بخش بانوان به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

مسابقات شطرنج یادبود شهدای دانش‌آموز میناب در گناوه برگزارشد

رئیس هیئت شطرنج شهرستان گناوه اظهار کرد: در رده زیر ۱۴ سال آریا حسامی مقام اول و علی کشاورز از بوشهر مقام دوم، در رده زیر ۱۲ سال برسام برهان از بوشهر مقام اول و سبحان محمدی‌راد از شوش مقام دوم، در رده زیر ۱۰ سال محمد بحرانی از بندر گناوه مقام اول و هیراد اندیشگر از شیراز مقام و در رده زیر هشت سال محمدجواد کرمی از وحدتیه مقام اول را کسب کردند.

وی افزود: در بخش ویژه شهرستان گناوه نیز مجتبی نوائی عنوان نخست رده زیر ۱۴ سال شهرستان را به خود اختصاص داد.

مسابقات شطرنج یادبود شهدای دانش‌آموز میناب در گناوه برگزارشد

تجلیل از پیشکسوتان شطرنج

رئیس هیئت شطرنج شهرستان گناوه گفت: در ادامه سنت ارزشمند تکریم پیشکسوتان، از سال‌ها خدمات و تلاش‌های یحیی عظیمی، پیشکسوت شطرنج، با اهدای لوح و یادبود تجلیل شد.

وی افزود: همچنین با اهدای تندیس از زحمات سرکار خانم خدیجه دشتی و آقایان امیر دریایی و علی دشتی به پاس همکاری و حمایت از برگزاری این مسابقات تقدیر به عمل آمد.

مسابقات شطرنج یادبود شهدای دانش‌آموز میناب در گناوه برگزارشد

محمدی خاطرنشان کرد: آیین اختتامیه این مسابقات با حضور مسئولان شهرستان، فعالان حوزه ورزش و حامیان مسابقات برگزار شد و از نفرات برتر بخش‌های مختلف با اهدای جام، حکم قهرمانی و جوایز نقدی تجلیل شد.

محمدی در پایان با قدردانی از همکاری اداره ورزش و جوانان، داوران، حامیان مالی و عوامل اجرایی مسابقات، ابراز امیدواری کرد با تداوم برگزاری چنین رقابت‌هایی، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای شطرنج در شهرستان گناوه و استان بوشهر بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 6891236

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