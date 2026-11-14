شهامت هدایت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز عملیات تولید بذر مرتعی در بیش از ۹۰ هکتار از اراضی ایستگاه تولید بذر و نهال مغان خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های تولید بذور مرتعی اظهار کرد: این اقدام در راستای تقویت توان تولید داخلی، تأمین نیاز بذری مراتع و ارتقای کیفیت پوشش گیاهی انجام می‌شود و می‌تواند در اصلاح و احیای مراتع، افزایش بهره‌وری و بهبود ظرفیت چرای دام نقش مؤثری ایفا کند.

هدایت افزود: با آغاز این عملیات، ایستگاه تولید بذر و نهال مغان پس از دوره‌ای رکود و کم‌تحرکی دوباره وارد چرخه تولید شده و بخش گسترده‌ای از اراضی آن به کشت و تولید بذور مرتعی اختصاص یافته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با بیان اینکه تولید بذور گونه‌هایی مانند فستوکا، آگروپایرون و قره‌یونجه در دستور کار این مجموعه قرار دارد، تصریح کرد: این گونه‌ها به دلیل سازگاری مناسب با شرایط اقلیمی منطقه و مقاومت در برابر شرایط سخت محیطی، اهمیت ویژه‌ای در اصلاح و توسعه مراتع دارند.

وی ادامه داد: توسعه فعالیت‌های تولیدی در این سطح، بیانگر ظرفیت فنی و اجرایی ایستگاه تولید بذر و نهال مغان در مدیریت مراحل مختلف تولید، از آماده‌سازی زمین و کاشت تا برداشت و فرآوری بذر است.

هدایت ابراز امیدواری کرد: با تداوم این روند و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های موجود، بذرهای تولیدشده در این ایستگاه بتوانند بخش قابل توجهی از نیاز استان اردبیل و سایر استان‌های شمال‌غرب کشور را در سال آینده تأمین کنند و گامی مؤثر در مسیر خودکفایی و کاهش وابستگی به تأمین بذور مرتعی از خارج منطقه بردارند.