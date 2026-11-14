به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون بی ام اف، در چارچوب اعتراضاتی که امروز در سراسر فرانسه در جریان خواهد بود، معترضان در حال رسیدن به محل‌ های برگزاری تظاهرات در پاریس هستند؛ برخی نیز در این اماکن مستقر شده اند.

این رسانه فرانسوی اضافه کرد: راهپیمای پاریس از «میدان جمهوری» آغاز می‌شود و انتظار می‌ رود بین ۳۰ تا ۶۰ هزار معترض در آن شرکت کنند.

بی ام اف افزود: در دامه روز، چندین تظاهرات جداگانه در پایتخت پیش‌ بینی می‌شود: یکی در اعتراض به پیش‌ نویس قانونی که استفاده از زور از جمله به‌ کارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی را به‌ طور پیش‌ فرض «قانونی و مشروع» تلقی می‌کند؛ یک راهپیمایی بین‌ المللی علیه خشونت نسبت به کودکان؛ و تجمعی از سوی جنبش «جلیقه‌ زردها» که پنجمین دور از اعتراضات آن‌ ها علیه گرانی و هزینه‌ های بالای زندگی محسوب می‌شود.

در مجموع، در سراسر فرانسه بین ۵۰ تا ۶۰ راهپیمایی و تجمع انتظار می‌رود.