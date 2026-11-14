به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسنی عصر شنبه در مراسم بهره‌برداری از طرح تجهیز و هوشمندسازی مدرسه عشایری ساره در شهرستان آرادان، با اشاره به مشکلات زیرساختی مدارس این شهرستان، فرسودگی و قدمت بالای ساختمان‌های آموزشی را یکی از چالش‌های جدی حوزه آموزش و پرورش دانست.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد مدارس شهرستان آرادان با مشکل فرسودگی مواجه هستند، افزود: میانگین عمر ساختمان‌های این مدارس حدود ۴۰ سال است که ضرورت توجه جدی به نوسازی و بهسازی فضاهای آموزشی را دوچندان می‌کند.

فرماندار آرادان با تأکید بر لزوم توجه مسئولان مربوطه به وضعیت مدارس شهرستان، اظهار کرد: تقویت زیرساخت‌های آموزشی و رفع مشکلات موجود باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

حسنی در ادامه با اشاره به ظرفیت جمعیت دانش‌آموزی عشایر شهرستان آرادان گفت: حدود ۱۵۰ دانش‌آموز عشایری در این شهرستان مشغول تحصیل هستند که نزدیک به ۱۰ درصد جمعیت دانش‌آموزی آرادان را تشکیل می‌دهند.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های علمی دانش‌آموزان عشایری، تصریح کرد: در میان جامعه عشایری شهرستان استعدادها و ظرفیت‌های علمی خوبی وجود دارد که باید با فراهم کردن امکانات و فرصت‌های آموزشی مناسب، زمینه شکوفایی آن‌ها فراهم شود.

فرماندار آرادان با اشاره به ضرورت حمایت بیشتر از مدارس عشایری افزود: برای تجهیز و ارتقای امکانات این مدارس به حمایت جدی‌تر مسئولان آموزش و پرورش نیاز داریم و تحقق این مهم می‌تواند نقش مؤثری در گسترش عدالت آموزشی و توسعه فرصت‌های تحصیلی در مناطق عشایری ایفا کند.