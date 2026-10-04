رقیه فغانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح سلام محله در شب های اقتدار این شهرستان با هدف نزدیک تر شدن خدمات بهزیستی به جامعه و تبیین آنها برای مردم خبر داد

وی با بیان اینکه این طرح می کوشد تا نزدیک‌تر شدن خدمات اجتماعی به مردم و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات بهزیستی را میسر کند، افزود: این طرح همچنین در تلاش است تا مردم را هم با اقدامات بهزیستی آشنا سازد تا بتوانیم در زمینه جالب مشارکت های مردمی موفق تر عمل کنیم.

رئیس بهزیستی آرادان با بیان اینکه مرکز مثبت زندگی و مؤسسه حامی مهر نیز به عنوان سازمان های مردم نهاد در این طرح همراه بهزیستی هستند، گفت: شناسایی ظرفیت‌های موجود در محلات از جمله محورها و اهداف دیگر این طرح است.

فغانی با بیان اینکه این طرح همچنین می کوشد مسیر ارتباط شهروندان با خدمات بهزیستی را کوتاه تر کند، افزود: حضور در برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی همچون «شب‌های اقتدار»، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های «سلام محله»، گفت‌وگو با شهروندان و آگاهی‌بخشی درباره خدمات قابل ارائه در محلات است

وی با بیان اینکه خدمت بهزیستی زمانی اثرگذارتر خواهد بود که به مردم نزدیک‌تر و در دسترس‌تر باشد، تاکید کرد: به همین دلیل است که یک موکب برای استقرار طرح سلام محله از سوی بهزیستی در اجتماعات شب های اقتدار آرادان برپا شده است.