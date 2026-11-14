به گزارش خبرنگار مهر، آیین نکوداشت دکتر رضا داوری اردکانی را با عنوان «فیلسوف فرهنگ» برگزار می‌کند.

این آیین طی روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۲۱ در سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه اردکان برگزار می‌شود و میزبان جمعی از چهره‌های علمی، فرهنگی و اجرایی کشور خواهد بود.

همچنین اکران مستند و فیلم، برگزاری نشست‌های فرهنگی و هنری و حضور شاعران و هنرمندان برجسته شهرستان و استان از دیگر بخش‌های این برنامه است.

این آیین با هدف پاسداشت جایگاه علمی و فرهنگی دکتر رضا داوری اردکانی و بررسی ابعاد اندیشه و آثار او برگزار می‌شود.