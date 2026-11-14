به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی عصر شنبه در مراسم بهره‌برداری از طرح تجهیز و هوشمندسازی مدرسه عشایری ساره در شهرستان آرادان، خواستار توجه جدی وزارت آموزش و پرورش و معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری به مدارس محروم و کمتر توسعه‌یافته در شهرستان‌های گرمسار و آرادان شد.

وی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به نیازهای مدارس عشایری منطقه، اظهار کرد: همکاری و مشارکت مسئولان برای رفع بخشی از مشکلات و کمبودهای آموزشی عشایر منطقه ضروری است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان عشایری افزود: ایجاد بسترهای لازم برای برخورداری این دانش‌آموزان از امکانات آموزشی مطلوب، هدفی است که همه دستگاه‌ها و مسئولان باید برای تحقق آن تلاش کنند.

عربی با بیان اینکه بهره‌مندی از امکانات آموزشی مناسب حق دانش‌آموزان عشایری است، تصریح کرد: توجه جدی به نیازهای آموزشی این قشر می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نسلی آگاه‌تر و توانمندتر برای آینده کشور باشد.

وی همچنین مشارکت مردم در بهبود فضاهای آموزشی و تأمین امکانات مورد نیاز دانش‌آموزان را اقدامی مهم دانست و بر ضرورت همراهی ظرفیت‌های مردمی در ارتقای سطح امکانات مدارس تأکید کرد.