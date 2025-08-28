یک مدرسه در آرادان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی غروب پنجشنبه در خاتمه سفر یک روزه خود به استان سمنان در رأس هیئتی متشکل از مقامات آموزش و پرورش، به شهرستان آرادان رفت و یک مدرسه را افتتاح کرد.

در این مراسم که با حضور استاندار سمنان، نماینده گرمسار و آرادان در مجلس و مقامات استانی و شهرستانی حضور داشتند مدرسه سمیه به بهره برداری رسید. این مدرسه در سال تحصیلی جدید میزبان دانش آموزان خواهد بود.

یاسر عربی نماینده گرمسار و آرادان در حاشیه این مراسم و در سخنانی کوتاه خواستار توجه ویژه وزارت آموزش و پرورش به مدارس فرسوده شهرستان‌های حوزه انتخابیه شد.

عربی با بیان اینکه تعداد مدارس فرسوده بسیار زیادی در آرادان و گرمسار وجود دارد که نیاز است وزارت آموزش و پرورش به این مدارس عنایت ویژه داشته باشد، بیان کرد: بهبود کیفیت آموزشی از جمله مهمترین مطالبات مردم شهرستان آرادان است.

گفتنی است وزیر آموزش و پرورش در خاتمه سفر خود استان سمنان را مقصد تهران ترک کرد.