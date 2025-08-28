  1. استانها
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۳

یک مدرسه در آرادان افتتاح شد

آرادان - وزیر آموزش و پرورش کابینه چهاردهم در ادامه سفر یک روزه خود به استان سمنان در مراسم افتتاح یک مدرسه در آرادان شرکت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی غروب پنجشنبه در خاتمه سفر یک روزه خود به استان سمنان در رأس هیئتی متشکل از مقامات آموزش و پرورش، به شهرستان آرادان رفت و یک مدرسه را افتتاح کرد.

در این مراسم که با حضور استاندار سمنان، نماینده گرمسار و آرادان در مجلس و مقامات استانی و شهرستانی حضور داشتند مدرسه سمیه به بهره برداری رسید. این مدرسه در سال تحصیلی جدید میزبان دانش آموزان خواهد بود.

یاسر عربی نماینده گرمسار و آرادان در حاشیه این مراسم و در سخنانی کوتاه خواستار توجه ویژه وزارت آموزش و پرورش به مدارس فرسوده شهرستان‌های حوزه انتخابیه شد.

عربی با بیان اینکه تعداد مدارس فرسوده بسیار زیادی در آرادان و گرمسار وجود دارد که نیاز است وزارت آموزش و پرورش به این مدارس عنایت ویژه داشته باشد، بیان کرد: بهبود کیفیت آموزشی از جمله مهمترین مطالبات مردم شهرستان آرادان است.

گفتنی است وزیر آموزش و پرورش در خاتمه سفر خود استان سمنان را مقصد تهران ترک کرد.

