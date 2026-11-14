ناصر فتحی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به آغاز طرح نهضت عدالت در توسعه فضاهای آموزشی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۶۵ پروژه آموزشی در استان تعریف شد، اظهار کرد: این پروژه‌ها بر اساس مسائل و نیازهای اولویت‌دار شهرستان‌ها از جمله جمع‌آوری مدارس کانکسی با بیش از ۱۰ دانش‌آموز، مدارس سنگی با بیش از ۱۰ دانش‌آموز، رفع تراکم کلاس‌های بالای ۳۵ نفر، بهبود فضاهای آموزشی با سرانه کمتر از سه مترمربع، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و احداث مدارس در مناطق مسکن مهر برنامه‌ریزی شدند.

وی افزود: در گام نخست این طرح، مهرماه ۱۴۰۴ تعداد ۱۲۶ پروژه آموزشی در قالب ۷۵۰ کلاس درس به دانش‌آموزان تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۴۵۰ پروژه آموزشی در استان اصفهان در دست اجراست، افزود: حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد این پروژه‌ها با مشارکت خیرین یا به‌صورت کامل توسط آنان اجرا می‌شود و نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ درصد پروژه‌ها نیز به‌طور صددرصدی توسط خیرین تأمین اعتبار شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان با تأکید بر نقش خیرین در آینده‌سازی کشور گفت: خیرین به‌خوبی دریافته‌اند که مدرسه‌سازی صرفاً ساخت بنایی از آجر و سیمان نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده کشور و نسل‌های آینده است.

پروژه‌های بزرگ‌مقیاس آموزشی در گلپایگان به بهره‌برداری رسید

فتحی در تشریح پروژه‌های آموزشی گلپایگان اظهار کرد: خوشبختانه در قالب نهضت عدالت آموزشی، پروژه‌های ارزشمند و بزرگ‌مقیاسی در این شهرستان تعریف و اجرا شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به مدرسه ۱۸ کلاسه‌ای اشاره کرد که با مشارکت آقای معظمی و به نام همسر گرامی ایشان احداث و به دانش‌آموزان تحویل داده شد.

وی افزود: همچنین پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی و پروژه‌های مربوط به مسکن مهر، از جمله مدرسه ۱۲ کلاسه شماره یک حبیب‌الهی و مدرسه رباط سرخ، در زمره طرح‌های اجراشده و در حال پیگیری شهرستان قرار دارند.

فتحی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تکمیل سایر پروژه‌های گلپایگان گفت: تلاش می‌کنیم پروژه‌های باقی‌مانده شهرستان را در گام سوم نهضت عدالت آموزشی که پایان آن برای مهرماه ۱۴۰۶ پیش‌بینی شده است، به سرانجام برسانیم و نتایج مطلوبی در توسعه فضاهای آموزشی رقم بزنیم.

چهار پروژه آموزشی گلپایگان با مشارکت مردم تأمین اعتبار شد

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و خیرین مدرسه‌ساز شهرستان گلپایگان اظهار کرد: معتقدم هر گردهمایی و دورهمی، هرچند با جمعیت اندک، قطعاً می‌تواند دستاورد و خروجی مؤثری داشته باشد؛ چراکه چنین نشست‌هایی زمینه تبادل اندیشه و شکل‌گیری ایده‌های جدید را فراهم می‌کند.

وی افزود: گلپایگان از ظرفیت‌های انسانی مستعد و توانمندی برخوردار است و با برنامه‌ریزی مدیریت منطقه و بهره‌گیری از ظرفیت افراد داخل شهرستان و خارج از استان، از جمله تهران و اصفهان، برگزاری جشنواره‌ای در حوزه مدرسه‌سازی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان با بیان اینکه حضور افراد در چنین رویدادهایی حتی اگر به خروجی فوری منجر نشود، آثار مثبتی در ذهن و اندیشه شرکت‌کنندگان خواهد داشت، تصریح کرد: این تجربیات در آینده می‌تواند در مسیر توسعه کشور و به‌ویژه حوزه آموزش و مدرسه‌سازی مثمرثمر باشد.

فتحی با قدردانی از مردم گلپایگان در مشارکت برای توسعه فضاهای آموزشی عنوان کرد: امسال طرح نشاندار کردن پروژه‌های آموزشی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و اداره کل امور مالیاتی، در سطح ملی و استانی اجرا شد و چهار پروژه آموزشی از شهرستان گلپایگان در فهرست این طرح قرار گرفت.

وی افزود: خبر خوشحال‌کننده این است که مردم شریف گلپایگان تعهد مالی مورد نیاز برای اجرای هر چهار پروژه را به‌طور کامل تأمین کرده‌اند که این اقدام شایسته تقدیر است.

وی با بیان اینکه مردم گلپایگان برای آموزش، مدرسه و آینده فرزندان خود اهمیت ویژه‌ای قائل هستند، گفت: از همه مردم شریف و خیراندیش این شهرستان که برای فراهم کردن فضای آموزشی مناسب دانش‌آموزان مشارکت کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم و قدردان این همراهی ارزشمند هستم.

فتحی همچنین از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای مشارکت در مدرسه‌سازی خبر داد و از نهادهای حقوقی و مجموعه‌هایی که توانایی مشارکت دارند، خواست با حضور در این طرح، از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای سال جاری یا سال‌های آینده خود استفاده کنند.

بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز اصفهان ۲۶ آذر برگزار می‌شود

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان در ۲۶ آذرماه گفت: هدف از برگزاری این جشنواره، ارج نهادن به اقدامات ارزشمند خیرینی است که از سرمایه و اندوخته خود برای ساخت و توسعه مدارس هزینه می‌کنند.

وی تأکید کرد: خیرین برای انجام کار خیر نیازی به قدردانی مدیران ندارند، اما ما به‌عنوان مدیران دولتی وظیفه داریم از تلاش‌ها و اقدامات انسان‌دوستانه آنان تجلیل کنیم.

فتحی با اشاره به جلوه‌های ارزشمند مشارکت خیرین در مدرسه‌سازی خاطرنشان کرد: گاهی بانویی تنها النگوی یادگاری همسرش را برای کمک به ساخت مدرسه اهدا می‌کند؛ این اقدام جلوه‌ای از ایثار و نوع‌دوستی است که باید دیده شود و مورد تقدیر قرار گیرد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان با تأکید بر ضرورت برگزاری جشنواره‌های خیرین مدرسه‌ساز در شهرستان‌ها گفت: توصیه ما به مسئولان شهرستان‌ها این است که با فراهم کردن زمینه برگزاری جشنواره‌های محلی، ظرفیت خیرین و نیکوکاران هر منطقه را برای مشارکت در توسعه فضاهای آموزشی شناسایی و تقویت کنند.

اختصاص پنج هزار مترمربع سهمیه آسفالت مدارس به گلپایگان

فتحی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح آسفالت و ایزوگام مدارس اشاره کرد و گفت: بخشی از این اقدامات از محل سهمیه قیر رایگان دولتی تأمین می‌شود و طی دو تا سه سال گذشته سهمیه‌های مناسبی برای شهرستان گلپایگان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اجرای طرح آسفالت در چند مدرسه شهرستان اظهار کرد: در قراردادهای منعقدشده، حدود پنج تا شش مدرسه گلپایگان مشمول اجرای عملیات آسفالت شده‌اند و امروز نیز یک مدرسه با مساحتی حدود دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ مترمربع، خارج از سهمیه قبلی به این طرح اضافه شد.

فتحی با بیان اینکه عملیات آسفالت این مدارس در مراحل اجرایی قرار دارد، افزود: امیدواریم با تکمیل این اقدامات، دانش‌آموزان بتوانند در فضایی ایمن و مناسب به فعالیت‌های ورزشی و تفریحی بپردازند و از مشکلات ناشی از خرابی و ناهمواری محوطه مدارس رهایی یابند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های آسفالت مدارس از محل اعتبارات عمرانی مستقیم انجام نمی‌شود، بلکه با استفاده از قیر رایگان اختصاص‌یافته از سوی دولت و برگزاری مناقصه، پیمانکاران انتخاب و متناسب با سهمیه هر منطقه قراردادها منعقد می‌شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان با اشاره به اختصاص حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب سهمیه قیر رایگان در سطح استان گفت: در مرحله نخست مناقصه، حدود ۶۰ هزار مترمربع آسفالت برای ۴۱ منطقه آموزشی استان در نظر گرفته شده که سهم هر منطقه به‌طور میانگین حدود هزار و ۵۰۰ تا دو هزار مترمربع است، اما سهم اختصاص‌یافته به گلپایگان حدود پنج هزار مترمربع بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد عملیات اجرایی پروژه‌های آسفالت مدارس شهرستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شود تا دانش‌آموزان در محیطی ایمن، هموار و مناسب تحصیل و فعالیت کنند.