به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شرکت گاز استان تهران اعلام کرد: مصرف گاز در استان تهران طی یک هفته گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و از ۶۱ میلیون مترمکعب به بیش از ۷۶ میلیون مترمکعب در شبانه‌روز رسیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان تهران با اعلام این آمار اظهار کرد: مصرف گاز استان در شبانه‌روز مشابه هفته گذشته حدود ۶۱ میلیون مترمکعب بود، اما این میزان در شبانه‌روز گذشته به ۷۶ میلیون و ۵۴۳ هزار مترمکعب افزایش یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، استفاده از پرده‌های ضخیم، پوشیدن لباس گرم در منزل و خاموش کردن وسایل گرمایشی در اتاق‌های بلااستفاده را از جمله راهکارهای ساده برای کاهش مصرف گاز عنوان کرد.

بر اساس این گزارش شرکت گاز استان تهران، به مشترکانی که از سیستم گرمایشی پکیج استفاده می‌کنند توصیه کرد دریچه‌های کولر را ببندند و درز پنجره‌ها را بگیرند تا از خروج هوای گرم و هدررفت انرژی جلوگیری شود.