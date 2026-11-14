به گزارش خبرنگار مهر، زینب حزباوی عصر امروز شنبه در آیین رونمایی از کتاب ستارگان جنوب بیان کرد: مقدمه این پروژه بزرگ، رصدهایی طی دو تا سه سال توسط هادی سلامات بود که حدود یک هزار و ۸۰۰ سوژه رصد و نهایتاً ۴۵ مورد گزینش و مصاحبه شد.

وی ادامه داد: کار کردن در بخش پیشرفت بسیار سخت است چراکه نوپا بوده، ساختار جامعی ندارد و اتفاق نظری در خصوص آن صورت نگرفته است.

مدیر تولید کتاب ستارگان جنوب گفت: یکی از علت‌هایی که سال‌ها در این مسیر کار کرده‌ام این بوده که به واسطه مصاحبه با سوژه‌ها به ادامه مسیر امیدوار می‌شوم، خصوصاً که در خوزستان محدودیت‌های ساختاری و فرهنگی وجود دارد و کار کردن سخت است.

حزباوی ادامه داد: قصد دارم سوژه‌هایی را که با سختی ساختارشکنی می‌کنند و فضای مثبتی برای زندگی خود و خوزستان ایجاد می‌کنند، به گوش همه جامعه، جوانان و نوجوانان ناامید برسانم.

وی تصریح کرد: از یک طرف با پمپاژ رسانه‌ای قوی همراه هستیم که ذهن نوجوانان و جوانان را مسموم می‌کند و از سوی دیگر، اراده‌ای قوی برای این ساختارشکنی که روایت پیشرفت را به گوش جامعه هدف برساند، دیده نمی‌شود.

مدیر تولید کتاب ستارگان جنوب گفت: با همه توان خود پای کار آمده‌ایم؛ ستارگان جنوب حاصل تلاش‌های هادی سلامات بود، نویسندگی کار دشواری بود و چندین نویسنده زحمت آن را کشیدند و سال گذشته به اتمام رسید که به دلایل مختلف به چاپ نرسید و به همت مدیرکل جدید حوزه هنری تسریع صورت گرفت. امیدواریم این درسنامه به دست دانش‌آموزان، معلمان و همه افرادی برسد که آینده‌ساز کشور هستند.