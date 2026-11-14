به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب به همت دفتر روایت پیشرفت حوزه هنری خوزستان طی دو سال تلاش محققان در قالب درس‌نامه‌ای با محوریت روایت پیشرفت و معرفی ۲۲ تن از کٌنشگران و چهره‌های اثرگذار استان تهیه شده است.

ستارگان جنوب با بازنمایی مسیر تلاش، پشتکار، تجربه‌ها و دستاوردهای چهره‌های شاخص خوزستان، می‌کوشد فراتر از معرفی موفقیت‌های فردی، زمینه‌ها و فرایندهای شکل‌گیری این دستاوردها را نیز برای مخاطبان روایت کند.

این آئین به همت حوزه هنری خوزستان و با مشارکت اداره کل کتابخانه های استان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در سالن آمفی تئاتر هتل نیشکر برگزار شد.

حسن محمدی مجد، علی عظیمی، پرویز آقایی، شبنم قنواتی، محمدرضا جاهد، حجت اله معلمیان، هاشمیه متقیان، جواد حردانی، غلامرضا رحیمی، حسنه عفراوی، سید صادق فاضلی، مریم جعفری، علی اکبر فلاحی، مریم دباغ و عباس حزباوی به عنوان ستارگان این کتاب مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین هادی سلامات، زینب حزباوی، سمیه همت پور، مریم مرادی، سجاد ترک، مصطفی شالباف، سحر همه کسی، فاطمه موسوی، فاطمه حسینی، الناز حبیبی و مهرزاد قوی فکر به عنوان پژوهشگران و نویسندگان کتاب تجلیل شدند.