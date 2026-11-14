به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه شنبه در دیدار با مسئولان کتابخانه‌های عمومی استان سمنان که به مناسبت هفته کتاب در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، با اشاره به نقش علمی و تربیتی علامه طباطبایی در پرورش شاگردان برجسته‌ای همچون شهید مرتضی مطهری و دیگر اندیشمندان معاصر، اظهار کرد: آثار علمی، تفسیری، فلسفی و اخلاقی علامه طباطبایی میراثی ارزشمند برای جامعه علمی و فرهنگی کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: در کنار مباحث نظری، سیره عملی و تربیتی علامه طباطبایی نیز در پرورش شاگردان و انتقال معارف اخلاقی و معنوی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با تأکید بر جایگاه کتاب در انتقال علم و دانش، کتاب را یکی از مهم‌ترین ابزارهای انتقال اندیشه و از سرمایه‌های بزرگ فرهنگی جامعه دانست و گفت: باید نویسندگان را گرامی بداریم؛ چراکه آنان در تولید، توسعه و انتقال علم و اندیشه نقش‌آفرینی می‌کنند.

مطیعی، ایجاد انگیزه و علاقه به مطالعه در میان دانش‌آموزان را از مهم‌ترین رسالت‌های فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی برشمرد و تصریح کرد: یکی از راهکارهای مؤثر برای ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان، طرح پرسش و ایجاد عطش دانستن در آنان است.

وی ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود که دانش‌آموزان برای یافتن پاسخ پرسش‌های خود، با اشتیاق به سراغ کتاب بروند و مطالعه را به‌عنوان راهی برای کسب آگاهی و پاسخگویی به نیازهای علمی خود انتخاب کنند.

امام جمعه سمنان با اشاره به ظرفیت مسابقات و برنامه‌های جذاب کتابخوانی در تقویت انگیزه مطالعه، پیشنهاد کرد: برگزاری مسابقات کتابخوانی با مشارکت اعضای خانواده، از جمله مسابقات پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی، می‌تواند در تقویت انس خانوادگی با کتاب و نهادینه‌کردن فرهنگ مطالعه مؤثر باشد.

مطیعی همچنین فضای فیزیکی و فرهنگی کتابخانه‌ها و نقش کتابداران را در جذب مخاطبان مهم ارزیابی کرد و گفت: کتابدار علاوه بر معرفی منابع، در جهت‌دهی به افکار و علایق مراجعان و راهنمایی آنان برای انتخاب کتاب مناسب نقش مؤثری دارد.

وی با بیان اینکه هر کتاب مخاطب خاص خود را دارد، افزود: راهنمایی درست کتابدار می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری علاقه به مطالعه و استمرار کتابخوانی در میان مراجعان شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان در ادامه بر ضرورت تداوم همکاری کتابخانه‌های عمومی با آموزش‌وپرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تأکید کرد و گفت: تعامل مستمر این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه آشنایی نسل کودک و نوجوان با کتاب و تقویت عادت مطالعه را فراهم کند.

مطیعی خاطرنشان کرد: همکاری کتابخانه‌های عمومی با مجموعه‌های آموزشی و تربیتی نباید مقطعی و محدود به مناسبت‌ها باشد، بلکه لازم است این تعامل به‌صورت مستمر دنبال شود.