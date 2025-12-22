  1. استانها
  2. سمنان
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

درخواست نماینده ولی فقیه در سمنان برای تأمین منابع مالی کتاب‌های مدارس

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تأکید بر نقش کلیدی آموزش و پرورش در ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، خواستار تأمین منابع مالی برای تهیه کتاب، به ویژه در مدارس این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر دوشنبه در سومین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در محل سالن غدیر استانداری، اظهار داشت: شرط توسعه فرهنگ مطالعه حرکت مستمر و عملی در حوزه کتابخوانی است.

وی با تاکید بر اینکه راهکارهای عملی برای توسعه زیرساخت‌های کتاب‌خوانی و نهادینه سازی فرهنگ مطالعه در استان نیازمند بررسی است، افزود: برای این مهم آموزش و پرورش مناسب‌ترین بستر برای ترویج فرهنگ کتابخوانی است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان تلاش‌های انجام گرفته در حوزه کتاب و فعالیت مرتبط با کتابخانه‌های سیار در برخی نقاط استان را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: تحقق اهداف کتابخوانی در استان سمنان به کار و تلاش و جدیت بیشتری نیاز دارد.

مطیعی خواستار تأمین منابع مالی برای تهیه کتاب در مدارس استان سمنان شد و تصریح کرد: این موضوع می‌تواند زمینه لازم برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را در استان سمنان تقویت کند.

وی به موضوع عرضه کتاب‌های مفید در مدارس نیز تاکید کرد و گفت: برای ترویج فرهنگ مطالعه بین نسل جدید می‌توان ساعت مطالعه آزاد در برنامه هفتگی مدارس تعیین کرد که باعث اشتیاق دانش آموز به خواندن کتاب شود.

