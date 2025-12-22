به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر دوشنبه در سومین جلسه انجمن کتابخانههای عمومی استان سمنان در محل سالن غدیر استانداری، اظهار داشت: شرط توسعه فرهنگ مطالعه حرکت مستمر و عملی در حوزه کتابخوانی است.
وی با تاکید بر اینکه راهکارهای عملی برای توسعه زیرساختهای کتابخوانی و نهادینه سازی فرهنگ مطالعه در استان نیازمند بررسی است، افزود: برای این مهم آموزش و پرورش مناسبترین بستر برای ترویج فرهنگ کتابخوانی است.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان تلاشهای انجام گرفته در حوزه کتاب و فعالیت مرتبط با کتابخانههای سیار در برخی نقاط استان را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: تحقق اهداف کتابخوانی در استان سمنان به کار و تلاش و جدیت بیشتری نیاز دارد.
مطیعی خواستار تأمین منابع مالی برای تهیه کتاب در مدارس استان سمنان شد و تصریح کرد: این موضوع میتواند زمینه لازم برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را در استان سمنان تقویت کند.
وی به موضوع عرضه کتابهای مفید در مدارس نیز تاکید کرد و گفت: برای ترویج فرهنگ مطالعه بین نسل جدید میتوان ساعت مطالعه آزاد در برنامه هفتگی مدارس تعیین کرد که باعث اشتیاق دانش آموز به خواندن کتاب شود.
