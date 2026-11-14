به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد سعادتمند شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم رشت با اشاره به آیه ۵۷ سوره انفال، مقابله با دشمنان پیمان‌شکن را نیازمند تدبیر، طراحی هوشمندانه و توجه به پشتوانه‌های آنان دانست و گفت: قرآن کریم علاوه بر مقابله با دشمن متجاوز، بر ایجاد بازدارندگی به‌گونه‌ای تأکید دارد که دیگران از تکرار تجاوز عبرت بگیرند.

وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) در مواجهه با کاروان‌های تجاری قریش افزود: پیامبر اسلام(ص) با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محدود و شناخت مسیرهای راهبردی تجارت، از ابزارهای اقتصادی برای مقابله با دشمن استفاده کرد.

تنگه هرمز؛ ابزار بازدارندگی و امنیت منطقه

سعادتمند با اشاره به اهمیت تنگه هرمز اظهار کرد: مدیریت این آبراه راهبردی می‌تواند در چارچوب سیاست‌های بازدارندگی، نقش مهمی در تضمین امنیت منطقه داشته باشد.

این کارشناس قرآنی با اشاره به محاصره دریایی آلمان نازی توسط متفقین در جنگ جهانی دوم گفت: کشورهای غربی خود در تاریخ از ابزار محدودیت‌های دریایی برای مقابله با دشمنانشان استفاده کرده‌اند؛ بنابراین نباید استفاده از چنین ظرفیت‌هایی را صرفاً در صورت به‌کارگیری از سوی دیگران محکوم کنند.

ضرورت احقاق حقوق ملت ایران

وی در ادامه با استناد به آیه ۳۹ سوره حج، مقابله با ظلم و تجاوز را از حقوق ملت‌های مورد ستم دانست و با اشاره به مصادره اموال مسلمانان مهاجر توسط مشرکان مکه، بر ضرورت پیگیری حقوق و خسارت‌های واردشده به ملت ایران تأکید کرد.

سعادتمند در پایان، بازدارندگی، صیانت از منافع ملی و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های راهبردی کشور را از الزامات تأمین امنیت پایدار دانست.