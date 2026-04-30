بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت روز ملی خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیهای ضمن گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، بر ضرورت گفتمانسازی نخبگانی و بازخوانی اسناد تاریخی و حقوقی حاکمیت ایران بر این دریای مهم و آبراهه و تقویت نیروهای مسلح مقتدر مستقر در این منطقه تأکید کرد.
متن بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها» (سوره ابراهیم، آیه ۳۴)
دهم اردیبهشتماه، تجلّی شکوه و جاودانگی نام ایران در دل آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس است؛ روزی که حافظه تاریخی ملّت بزرگ ایران را به حماسهای ماندگار از مقاومت در برابر استعمار و پاسداشت تمامیت ارضی پیوند میزند. این روز، یادآور اخراج متجاوزان پرتغالی از تنگه هرمز در سال ۱۶۲۲ میلادی، نماد پایان سیطره بیگانگان و آغاز دوران حاکمیّت پایدار ایرانیان بر این آبراه باستانی است. امروز، بازخوانی این افتخار ملّی، هنگامی ضرورت دوچندان مییابد که طمع قدرتهای سلطهگر به این شاهراه تمدّنی جهان، بار دیگر سایه شوم تهدید و تجاوز را بر این منطقه حسّاس افکنده است.
خلیج فارس، نام مهم این روزهای جهان است؛ تنگه هرمز آبراههی تاریخ ساز و هویت آفرین که در میانه نبرد تمدنی و جهانی ایران و آمریکا، نه صرفاً یک پدیده جغرافیایی، بلکه جلوگاه تمدن ایرانی و نماد پیوند ناگسستنی ملت ایران با کرانههای جنوبی و آبهای نیلگون میهن و تجلی حماسههای بزرگ مردان ماندگاری است که خون آنها با آب خلیج فارس ممزوج گشته و آنرا مقدستر کرده است. روز دهم اردیبهشت، یادآور حماسهآفرینی دریادلانی است که با اخراج استعمار، حاکمیت تاریخی ایران بر این آبراهه راهبردی را تثبیت کردند؛ نامی که هرگز و به هیچ روی از حافظه تاریخ زدوده نخواهد شد. خلیج فارس و تنگه هرمز خود از جمله نعمتهای عظیم و بیبدیلی هستند که اگر چه به ظاهر در قالب آب و خاک و موقعیت جغرافیایی جلوهگر شدهاند، اما جنگ رمضان و حماسههای مردان نیروی دریایی سپاه و ارتش، ثابت کرد این دو سرمایه مهم، در عمق راهبردی خود، امنیت، رفاه، عزت و قدرت بازدارندگی را برای ملت ایران به ارمغان آوردهاند.
امروز، خلیج فارس بیش از هر زمان دیگر، کانون تلاقی منافع ژئوپلیتیک قدرتهای جهانی و نماد ظرفیتهای نهفته ایران در نظم منطقهای و جهانی است که شکوفا شده است. در این میان، تنگه هرمز بهعنوان یک شاهراه حیاتی و یک بزرگراه اقتصادی، نقطه اتکای قدرت بازدارنده و عامل توازن راهبردی ایران عزیز در غرب آسیا بهشمار میرود. این تنگه راهبردی که روزانه حدود یک پنجم نفت و بخشی از گاز و هلیوم جهان از آن عبور میکند، بیتردید مهمترین گلوگاه انرژی کره زمین است و مشخص شده است که هرگونه خلل در امنیت آن، نظم اقتصاد جهانی را مختل خواهد ساخت. ظرفیت ژئوپلیتیک خلیج فارس و تنگه هرمز از منظر امنیت انرژی جهان و وابستگی متقابل اقتصاد صنعتی کشورها به جریان امن نفت و گاز، کریدور ترانزیت و تجارت جهانی و جایگاه آن در زنجیره تأمین کالاهای استراتژیک و بازدارندگی نظامی و امنیتی است که قدرت تنظیمگری جمهوری اسلامی ایران بر این آبراهه را بهمثابه یک مؤلفه ثباتساز و بازدارنده در برابر تهدیدات فرامنطقهای نشان میدهد.
جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان قدرت بلامنازع و مسئول حوزه خلیج فارس، همواره منادی گفتمان امنیت بومی، همگرایی منطقهای و مقابله با سلطهطلبی بیگانگان بوده است. خونهای پاک شهدایی، چون دریابان شمعخانی و سردار تنگسیری و همه دلاورمردان گمنام و نامآوری که در این راه جان باختهاند، تضمینکننده این حاکمیّت و امنیت است. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توانمندیهای بومی، اراده ملّی و حضور مقتدرانه نیروهای مسلّح خود، از تمامیت ارضی، منافع ملّی و هویّت تاریخی این سرزمین با صلابت و بدون هیچگونه مماشات دفاع خواهد کرد.
شکرگزاری عملی از این نعمت خدادادی، جز با هوشیاری دائم، دفاع همهجانبه از حاکمیت ملی و تلاش برای حفظ امنیت و آبادانی کرانههای جنوبی و اعمال حاکمیت هوشمند میسر نیست و ملت هوشمند ایران بهخوبی میداند که امروز، دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی بر خلیج فارس و تنگه هرمز، یک وظیفه اسلامی و میهنی و ضرورت تمدنی برای حفظ استقلال، عزت و امنیت پایدار منطقه است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت این روز تاریخی، بر ضرورت گفتمانسازی نخبگانی و بازخوانی اسناد تاریخی و حقوقی حاکمیت ایران بر این دریای مهم و آبراهه و تقویت نیروهای مسلح مقتدر مستقر در این منطقه تأکید و از اندیشمندان، دانشگاهیان، رسانههای ملی و فعالان فرهنگی میخواهد که با قلم و بیان و بنان و ادبیات تحلیلی و گفتار هویتی خود، جایگاه خلیج فارس را بهعنوان بخشی از هویت استراتژیک ایران در عرصههای جهانی بازنمایی کنند.
بیگمان، خلیج فارس تا ابد فارس خواهد ماند و هیچقدرتی قادر به محو نام پرافتخار پارس از حافظه تاریخ و جغرافیای جهان نیست. خون شهیدان این آب و خاک، تضمینکننده این حقیقت جاودانه است و راه آنان، چراغ راه نسلهای آینده ایران اسلامی خواهد بود.
