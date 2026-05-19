خبرگزاری مهر-گروه استانها-راضیه سالاری: پس از تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و نیروهای نظامی آمریکا به حریم جمهوری اسلامی ایران و به شهادت رساندن مقتدای ملت ایران، شهیدآیت الله سیدعلی خامنهای و جمع کثیری از هموطنان عزیز ایرانی، نیروهای مسلح کشورمان موفق به اعمال کنترل کامل و مستمر بر تنگه هرمز شدهاند این تنگه که یکی از مهمترین آبراههای انتقال انرژی در جهان محسوب میشود اکنون تحت نظارت و مدیریت کامل ایران قرار دارد.
بر اساس قوانین بینالمللی، هر کشور ساحلی از حاکمیت کامل بر آبهای سرزمینی خود تا فاصله دوازده مایل دریایی برخوردار است با توجه به اینکه عرض تنگه هرمز در باریکترین نقطه حدود بیست و یک مایل دریایی است عملاً تمام مسیر این آبراه در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار میگیرد و هیچ گذرگاه آزاد بدون کنترل وجود ندارد.
نکته حائز اهمیت آنکه کشورهای متعددی در جهان سالهاست از موقعیت استراتژیک تنگههای تحت حاکمیت خود نهایت استفاده را میبرند، به عنوان مثال جمهوری ترکیه بر اساس کنوانسیون مونترو مصوب ۱۹۳۶ کنترل کامل بر عبور کشتیهای جنگی از تنگههای بسفر و داردانل اعمال میکند کشور دانمارک تا سال ۱۸۵۷ بر اساس قانون گلوله توپ از کشتیهای عبوری از تنگههای خود عوارض دریافت میکند و عربستان سعودی نیز اخیراً با انعقاد قرارداد سی ساله بر بندر تاجوره در تنگه باب المندب به دنبال حداکثرسازی نفوذ ژئوپلیتیک خود است.
با این وجود رسانههای دروغین غربی اقدام قانونی و مشروع ایران را بحرانسازی و تجاوز به حقوق دریانوردی معرفی میکنند که نشانه بارز استانداردهای دوگانه در نظام بینالملل است.
فرماندهان نیروهای مسلح ایران اعلام کردهاند هرگونه عبور ناوهای جنگی متخاصم یا کشتیهای مرتبط با رژیم صهیونیستی و آمریکا از تنگه هرمز نقض حاکمیت ملی تلقی شده و با اقدام قاطع و سریع مواجه خواهد شد.
این اقدام تحسینبرانگیز ایران به زودی به همه زورگویان عالم خواهد فهماند که باید به ابر قدرت منطقه غدب آسیا یعنی جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارند.
امام جمعه هرمز: سالها خویشتنداری کردیم
امام جمعه هرمز با بیان اینکه آمریکای جنایتکار با حضور نامشروع خود در خلیج فارس، سالها ناامنی و بیثباتی را برای ملتها به ارمغان آورده است، تأکید کرد: امروز اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز نه فقط یک حق، بلکه تنها راه نجات ملتها از ظلم آمریکا و برقراری آرامش پایدار در این آبراه بینالمللی است.
حجتالاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه هرمز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات اخیر تنگه هرمز و تهدیدهای مکرر آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: سالها با خویشتنداری در قبال تنگه هرمز رفتار کردیم اما دشمن از این خویشتنداری سوءاستفاده کرده و با حضور خود، ناامنی را برای ملتهای منطقه رقم زد.
وی افزود: امروز پس از آنکه دشمنان عملاً جنگ تحمیلی جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کردهاند، باید با صراحت بگوییم «تنگه هرمز متعلق به ایران اسلامی است»؛ چراکه این آبراه در جغرافیای میزبان جزایر ایرانی از جمله بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک قرار دارد و سالهاست که حاکمیت ایران بر آن امری مسلم است.
حضور آمریکا در منطقه عامل بی ثباتی است
امام جمعه هرمز با تأکید بر لزوم خروج آمریکا از منطقه گفت: آمریکای جنایتکار حضورش در منطقه باعث ناامنی و بیثباتی کشورهای حوزه خلیج فارس شده است. برای اینکه تنگه هرمز به آرامش و امنیت واقعی برسد، چارهای جز اخراج آمریکاییها از منطقه نیست. ملتهای منطقه باید سهم خود را از آسایش و آرامش در این آبراه بینالمللی ببرند.
حجتالاسلام جعفر رستاخیز تصریح کرد: اگر امروز ما در تنگه هرمز اعمال حاکمیت کنیم، آرامش و آسایش واقعی به ملتها داده میشود، اما آمریکای جنایتکار سالهاست که از طریق همین تنگه به ملتها ظلم کرده است. امروز فرصت بینظیری فراهم شده تا ملتها را از دست ظلم آمریکای جنایتکار نجات دهیم.
یکی از راههای مقابله با زورگویی و اخذ غرامت از آمریکا، همین تنگه هرمز است
وی یادآور شد: یکی از راههای مقابله با زورگویی و اخذ غرامت از آمریکا، همین تنگه هرمز است. ما میتوانیم با اعمال حاکمیت قانونی خود بر این آبراه، هم غرامت ملت ایران را بگیریم و هم آسایش و آرامش را به ملتهای منطقه هدیه کنیم.
امام جمعه هرمز با اشاره به جنایت تاریخی آمریکا در سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس در سال ۱۳۶۷، خاطرنشان کرد: همان آمریکای جنایتکار، هواپیمای مسافربری ما را در همین خلیج فارس زد و بسیاری از شهروندان ایرانی را به شهادت رساند. اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز دقیقاً جلوی تکرار چنین فجایعی را میگیرد.
وی تأکید کرد: امروز ما هستیم که باید این حاکمیت را در تنگه هرمز اعمال کنیم و اجازه نمیدهیم هیچ کشتی آمریکایی و اسرائیلی از این آبراه عبور کند. کشورهای حاشیه خلیج فارس هم باید بدانند که برای حفاظت از خود و نجات از ظلم آمریکا، چارهای جز خروج آمریکا از منطقه ندارند.
حجتالاسلام جعفر رستاخیز در پایان با اشاره به آمادگی رزمندگان هرمز گفت: بچههای هرمز خودجوش و داوطلبانه آماده مقابله با هرگونه کشتی آمریکایی و اسرائیلی در آبهای خلیج فارس هستند. امروز تنگه هرمز برای ایران و هرمزیها امن و برای آمریکاییها ناامن شده است و این یعنی اوج اقتدار ایران اسلامی. یک روز شما هواپیمای مسافربری ما را زدید، امروز ما ناوها و ناوچههای شما را میزنیم و اجازه نمیدهیم ناامنی و تعرضی به ملتهای منطقه وارد شود.
حجتالاسلام حسنی: حاکمیت ایران بر تنگه هرمز مطلق و غیرقابل انکار است
رئیس اداره تبلیغات اسلامی جزیره ابوموسی با اشاره به تشکیل «سازمان تنگه خلیج فارس» توسط شورای عالی امنیت ملی، گفت: حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر این آبراه راهبردی، مطلق، قانونی و غیرقابل انکار بوده و دولتهای تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی راهی جز احترام به تمامیت ارضی ایران ندارند.
حجتالاسلام والمسلمین شیرزاد حسنی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جنایات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی و نقشههای شوم آنها برای برهم زدن امنیت منطقه، اظهار داشت: تنگه هرمز رگی حیاتی برای اقتصاد جهانی و خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است. این کشورها با تجاوز علنی و حمایت از تروریسم دریایی، نه تنها ثبات منطقه را به مخاطره انداختند، بلکه حق ذاتی ایران برای اعمال حاکمیت بر آبراههایش را نیز تهدید کردند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی جزیره بوموسی با تاکید بر اینکه «بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک جزیی لاینفک از خاک ایران هستند»، خاطرنشان کرد: دشمنان بدانند که جزایر سهگانه خلیج فارس همچون نگینی در تاج اقتدار ایران میدرخشند و مردم مقاوم این خطه، همچون همیشه، پاسداران بیادعای حریم این آبهای نیلگون هستند.
حجتالاسلام حسنی تصریح کرد: دولتهای مستکبر به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی که خود را ناجی تجارت جهانی میدانند، امروز باید بدانند که عصر دریانوردی بدون حساب و کتاب در جنوب ایران به پایان رسیده است. جمهوری اسلامی با قدرت تمام از منافع ملی خود دفاع میکند و اخلالگران امنیت، راهی جز پذیرش قوانین حاکمیت ملی ایران ندارند.
تسلط ۸۰ روزه ایران بر تنگه هرمز؛ نماد اراده ملی و بازدارندگی فعال
امام جمعه جاسک با اشاره به تحولات اخیر تنگه هرمز و تسلط نزدیک به ۸۰ روزه جمهوری اسلامی ایران بر این آبراه راهبردی، تأکید کرد: مدیریت تنگه هرمز وارد مرحله جدیدی شده و این پیروزی تاریخی، اهرمی برای مطالبه حقوق حقه ایران و افزایش قدرت چانهزنی دیپلماتیک است. وی هشدار داد: آمریکا و حامیانش بدانند هر شناوری که امنیت تنگه هرمز را به خطر اندازد، جز نابودی در قعر آبهای نیلگون خلیجفارس سرنوشتی نخواهد داشت.
حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری، امام جمعه جاسک، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در پیام چهلم شهادت رهبر انقلاب، اظهار داشت: تحولات اخیر تنگه هرمز که الحمدالله و المنه یک اتفاق بزرگ برای کشور رقم زده، نعمتی الهی برای مردم عزیز ایران است. معظمله فرمودند مدیریت تنگه هرمز وارد مرحله جدیدی خواهد شد و ما به هیچ وجه از حقوق حقه خود دست نمیکشیم.
وی افزود: تسلط نزدیک به ۸۰ روزه جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، اقتدار ایران را به جهانیان نشان داد و این موفقیت تاریخی که با بسته نگه داشتن این آبراه به دست آمده، فقط یک اقدام موقتی نیست، بلکه تجلی بازدارندگی فعال است که با اراده ملی و ایستادگی ایرانیان محقق شده است.
امام جمعه جاسک با بیان اینکه ماندن تنگه هرمز میتواند حوادث زیادی در دنیا رقم بزند، تصریح کرد: افزایش بهای انرژی، افزایش نرخ بیمه نفتکشها و اختلال در زنجیره تامین، هم بر آمریکا و هم بر متحدانش فشار وارد میکند. تنگه هرمز تنها یک ابزار اقتصادی نیست، بلکه ابزار بازدارندگی و چانهزنی ژئوپلیتیک برای جمهوری اسلامی ایران است.
ذاکری با تأکید بر اینکه تنگه هرمز از لحاظ قانونی در اختیار ایران و بخشی در آبهای سرزمینی عمان قرار دارد، گفت: این آبراه بینالمللی نیست که دیگران ادعا کنند. تنگه هرمز نماد اراده ملی در مواجهه با تهدیدهای فرامنطقهای است. بیانات رهبر معظم انقلاب به روشنی میرساند که امنیت خلیج فارس تنها در سایه همکاری درونمنطقهای و خروج بیگانگان شکل میگیرد. آن کسی که مشکلساز در تنگه هرمز است، قطعاً حضور نیروهای بیگانه است.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد آمریکا به تنگه هرمز گره خورده؛ زیرا نزدیک به ۲۰ درصد انرژی دنیا از این منطقه صادر میشود و پشتوانه دلار آمریکا نیز نفت صادراتی از همین مسیر است. به همین دلیل آمریکا تلاش میکند این تنگه را بازگشایی کند، اما در مقابل اراده نیروهای مسلح ما، هیچ کاری از پیش نبرده است.
امام جمعه جاسک در پاسخ به یاوهگوییهای ترامپ درباره تنگه هرمز، تأکید کرد: آمریکای جنایتکار و ترامپ نادان باید بدانند تنگه هرمز مال ماست و متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، این تنگه باید مسدود نگه داشته شود تا اجازه ندهیم حقوق ما پایمال گردد. جمهوری اسلامی ایران را با تهدید نمیتوان ترساند؛ تهدیدها بیشتر برای تحمیل مذاکره و گرفتن امتیاز است.
ذاکری در پایان با هشدار به آمریکا و حامیانش در منطقه، گفت: حواسشان باشد دست از اقدامات تجاوزکارانه بردارند، وگرنه هر شناوری که بخواهد وارد این منطقه شود و امنیت تنگه هرمز را به خطر اندازد، قطعاً و یقیناً سرنوشتی جز نابودی نخواهد داشت و جایی جز در قعر آبهای نیلگون خلیج فارس و دریای عمان نخواهند یافت. ما بر سر منافع کشورمان با هیچ احدی تعارف نداریم.
