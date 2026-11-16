محمد هاشمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هزینه‌کرد ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی برای خرید محلول تزریقی سدیم کلراید در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ و میانگین مصرف ماهانه بیش از ۳۰ میلیون واحد سرُم در کشور، گفت: بر اساس آمار ریالی خرید دارو در ۶ ماهه نخست سال جاری، محلول تزریقی سدیم کلراید با هزینه‌ کرد حدود ۷.۲ همت، سومین قلم دارویی کشور از نظر ارزش ریالی خرید بوده است.

وی افزود: این میزان هزینه‌کرد به‌طور متوسط معادل ۱۲۰۰ میلیارد تومان در ماه و حدود ۳۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در روز است. البته این ارقام صرفاً ارزش ریالی خرید محلول تزریقی سدیم کلراید را نشان می‌دهد و نباید آن را با مجموع هزینه‌کرد یا مصرف تمام انواع سرم‌های تزریقی یکسان دانست.

هاشمی با اشاره به اینکه میانگین مصرف ماهانه سرم در کشور بیش از ۳۰ میلیون واحد است، تصریح کرد: این میزان مصرف ضرورت توجه جدی به الگوی استفاده از فرآورده‌های تزریقی را نشان می‌دهد. سرم‌درمانی در مواردی که از نظر پزشکی ضرورت دارد، بخشی از خدمات درمانی است؛ اما استفاده از سرم بدون اندیکاسیون مشخص و صرفاً بر اساس انتظار بیمار یا تصور اثرگذاری سریع‌تر داروهای تزریقی، اقدامی منطقی نیست.

سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: در برخی موارد، انتظار بیماران برای دریافت سرم یا داروی تزریقی، باور عمومی به اثربخشی سریع‌تر این فرآورده‌ها و همچنین ضرورت به‌روزرسانی دانش بالینی می‌تواند بر الگوی تجویز تأثیر بگذارد. در حالی که انتخاب روش درمان باید بر اساس وضعیت بالینی بیمار، شواهد علمی و راهنماهای درمانی معتبر انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت پایش الگوی تجویز در مناطق مختلف کشور گفت: بررسی داده‌های نسخه‌نویسی می‌تواند تفاوت‌های منطقه‌ای در میزان تجویز سرم و سایر داروها را مشخص کند. شناسایی مناطق دارای الگوهای نامتعارف، زمینه را برای آموزش هدفمند، اصلاح رویه‌های تجویز و نظارت مؤثرتر فراهم می‌کند.

هاشمی افزود: موضوع تجویز غیرمنطقی تنها به سرم محدود نمی‌شود. برای نمونه، بالا بودن سهم نسخه‌های حاوی آنتی‌بیوتیک نیز از موضوعات مهم نظام سلامت است؛ زیرا مصرف غیرضروری آنتی‌بیوتیک‌ها می‌تواند به افزایش مقاومت میکروبی و کاهش اثربخشی درمان‌های آینده منجر شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره هزینه تهیه سرم گفت: هزینه خرید یک واحد سرم با پوشش بیمه‌ای حدود ۳۰ هزار تومان و بدون پوشش بیمه‌ای حدود ۱۰۰ هزار تومان است. البته قیمت فرآورده‌ها با توجه به نوع و مشخصات آنها متفاوت است و این ارقام را نباید قیمت ثابت تمام انواع سرم تلقی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک هزینه دارو از خدمات درمانی تصریح کرد: هزینه تزریق سرم موضوعی جدا از قیمت خود فرآورده است و می‌تواند به حدود ۵۰۰ هزار تومان برسد. بنابراین در بررسی هزینه نهایی سرم‌تراپی باید قیمت فرآورده و هزینه خدمات تزریق به‌صورت مستقل مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی درباره برآورد هزینه خرید سرم نمکی اظهار کرد: با توجه به هزینه‌کرد ۷.۲ همتی در ۶ ماهه نخست سال، حجم بالای خرید این فرآورده و میزان مصرف آن، ضرورت مدیریت مصرف و اصلاح الگوی استفاده از سرُم را دوچندان می‌کند. تداوم الگوهای فعلی مصرف می‌تواند موجب افزایش هزینه‌کرد در این بخش شود و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار دستیابی به آمار رضایت‌بخش در زمینه مدیریت مصرف و هزینه‌های مرتبط را داشت.

وی با اشاره به نقش سیاست‌های بیمه‌ای در مدیریت مصرف داروها گفت: موضوع پوشش بیمه‌ای برخی اقلام دارویی از جمله سرم‌های تزریقی و تعدادی از آمپول‌ها، در چارچوب سیاست‌های مدیریت مصرف و با هدف جلوگیری از استفاده و تجویز غیرضروری داروها و خدمات درمانی مورد توجه قرار دارد. در این زمینه، پایش هوشمند نسخه‌ها، به‌روزرسانی راهنماهای بالینی و تقویت تجویز مبتنی بر شواهد می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف کمک کند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع، بررسی داده‌های نسخه‌نویسی، بازرسی‌های میدانی و همکاری سازمان‌های بیمه‌گر در کنترل نسخه‌ها از ابزارهای مهم مدیریت مصرف دارو هستند. استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها امکان شناسایی الگوهای نامتعارف و طراحی مداخلات متناسب با شرایط هر منطقه را فراهم می‌کند.

هاشمی در پایان تأکید کرد: مصرف سرم و سایر فرآورده‌های دارویی باید بر اساس تشخیص پزشک و ضرورت پزشکی باشد. خرید و درخواست خودسرانه و غیرضروری فرآورده‌های تزریقی، علاوه بر تحمیل هزینه به مردم و نظام سلامت، می‌تواند فرد را در معرض مداخلات درمانی غیرضروری قرار دهد. اصلاح این الگو نیازمند همکاری پزشکان، مراکز درمانی، بیمه‌گران و آگاهی‌بخشی به مردم درباره ضرورت استفاده منطقی از داروهاست.