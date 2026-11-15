به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، وائل الرکابی تحلیلگر امور سیاسی عراق تاکید کرد که ترکیه بیش از ۳۰ پایگاه نظامی در شمال عراق دارد که طی سالیان گذشته ایجاد کرده و میلیاردها دلار در این خصوص هزینه کرده است.

وی اضافه کرد که این روند بیانگر وجود اهدافی غیر از اهداف نظامی اعلام شده از سوی ترکیه است. دولت عراق باید به طرف ترک برای عقب نشینی از تمام پایگاه های موجود در خاک این کشور فشار وارد کند.

الرکابی تصریح کرد: باید دلایل حضور نظامی ترکیه و بهانه های این کشور برای تداوم این روند بررسی و از بین بروند. ممکن است حضور نظامی ترکیه تبدیل به نفوذ سیاسی و اقتصادی شود که برای استقلال عراق زیان بار است.

وی گفت: مفهوم حاکمیت تنها در خروج نیروهای آمریکایی خلاصه نمی شود بلکه حضور نیروهای ترک و دیگر نیروهای خارجی نیز باید پایان یابد.