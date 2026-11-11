به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک‌تایمز، تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای متقاعد کردن ترکیه، عراق و پاکستان به منظور بستن مرزهای زمینی با ایران ناکام مانده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های این کشورها به واشنگتن اعلام کرده‌اند که مسدود کردن گذرگاه‌های مرزی با ایران، به اقتصاد آن‌ها آسیب وارد می‌کند؛ چرا که جوامع مرزی به تجارت و رفت‌وآمد میان دو سوی مرز وابستگی دارند.

این کشورها همچنین هشدار داده‌اند که بستن گذرگاه‌های مرزی ممکن است به بروز ناآرامی و اعتراضات در مناطق مرزی منجر شود.

در همین ارتباط «عمر الوائلی» رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق اعلام کرد که گذرگاه مرزی الشیب با ایران پس از تکمیل اقدامات فنی، از ۱۰ نوامبر بازگشایی شده است.

وی همچنین از تعطیلی موقت گذرگاه مندلی از ۱۳ نوامبر به‌منظور انجام عملیات تعمیر و نگهداری خبر داد.

پیش از این نیز «فؤاد حسین» وزیر امور خارجه عراق گفته بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا از بغداد خواسته است همه گذرگاه‌های مرزی با ایران به‌جز دو گذرگاه را مسدود کند؛ با این حال، وی اجرای چنین درخواستی را دشوار توصیف کرده بود.