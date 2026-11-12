به گزارش خبرگزاری مهر، «نیچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق در دیدار با دکتر «مسعود پزشکیان» رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره روابط اقلیم کُردستان و عراق با ایران، گفت‌وگو کردند و راهکارهای تقویت این مناسبات و گسترش افق‌های همکاری‌های دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند.

«نیچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، امروز پنجشنبه ۲۱ آذر ماه جاری (۱۲ نوامبر ۲۰۲۶) در حاشیه سی و یکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیم» COP۳۱ در شهر آنتالیا در کشور ترکیه؛ با دکتر «مسعود پزشکیان» رئیس‌ جمهور اسلامی ایران و هیأت همراه دیدار و درباره روابط اقلیم کُردستان و عراق با جمهور اسلامی ایران، گفت‌وگو کردند.

طرفین همچنین راهکارهای تقویت این مناسبات و گسترش افق‌های همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف، بر پایه منافع مشترک را مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار دادند.

وضعیت منطقه و تحولاتِ اخیر آن، یکی دیگر از محورهای اصلی این نشست را تشکیل می‌داد؛ طرفین تأکید کردند که جنگ‌ها و مناقشات، تأمین‌کننده منافع هیچ ‌طرفی نیست و گفت‌وگو، درک متقابل، تفاهم و همچنین بهره‌گیری از مجاری دیپلماتیک، از جمله؛ بهترین راهکارها برای حل‌وفصل مشکلات و چالش‌ها به شمار می‌روند.

علاوه بر این، طرفین بر اهمیت هم‌افزایی تلاش‌های کشورهای منطقه و تقویت همکاری و هماهنگی میان آن‌ها، با هدف تحکیم امنیت، حفظ ثبات و دستیابی به صلحی پایدار که به نفع تمامی ملت‌های منطقه باشد، تأکید کردند.

در بخش دیگری از این نشست، دو طرف پیرامون طیفی از موضوعات مورد علاقه مشترک، به گفت‌وگو و رایزنی پرداختند.





«نیچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، که در رأس هیأتی عالی‌رتبه از مقامات اقلیم کُردستان به ترکیه سفر کرده است، روایت خود را از دیدار با «مسعود پزشکیان» در صفحه شخصی خود، در اختیار مخاطبان قرار داد.

رئیس اقلیم کُردستان عراق، بعد از این دیدار، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «ایکس»؛ پیامی را به رشته تحریر درآورده که متن آن بدین شرح است: امروز صبح، در آنتالیا جلسه‌ای مؤثر و نتیجه‌بخش با جنابِ رئیس «مسعود پزشکیان» انجام دادم. درباره وضعیت روابط دوجانبه میان اقلیم کُردستان و عراق با ایران، تبادل‌نظر کردیم.

در ادامه پیام آقای بارزانی آمده است: برای مقابله با چالش‌ها، بر اهمیتِ ادامه هماهنگی و تلاش‌های مشترک تأکید کردیم و مصمم بودیم که گفت‌وگو، تفاهم مشترک و همکاری؛ بهترین راهکار برای برقرای صلح و ثبات مداوم خواهد بود.