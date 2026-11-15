به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در نشست شورای هماهنگی مدیران کل راه و شهرسازی استان آذربایجان‌شرقی، با اشاره به اهمیت راهبردی این کریدور در توسعه ارتباطات ریلی شرق به غرب کشور، اظهار کرد: مطالعات فاز نخست این پروژه انجام شده و بررسی‌های زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل آن نیز پیگیری شده است. همچنین مجوزهای قانونی مورد نیاز، از جمله ماده ۲۳، اخذ شده است.

وی با اشاره به محدودیت منابع اعتباری دولت بیان کرد: اجرای این طرح با اتکا به اعتبارات عمومی امکان‌پذیر نیست و تأمین مالی آن از طریق بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دنبال می‌شود.

مدیرعامل راه‌آهن با بیان اینکه استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی در مراجع تخصصی و شورای اقتصاد به تصویب رسیده است، افزود: تلاش می‌شود با تکمیل فرآیندهای قانونی در هفته‌های آینده، قرارداد اجرایی پروژه منعقد و زمینه برای آغاز عملیات اجرایی آن فراهم شود.

براساس اعلام راه‌آهن، ذاکری همچنین هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استانداران آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی را برای تعیین تکلیف اراضی مورد نیاز این پروژه ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی، از جمله ماده ۵، برای تسهیل فرآیند تملک اراضی غیردولتی تأکید کرد.